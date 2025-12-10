‘Emily in Paris’ | Jeremy O. Harris queda en libertad tras caso de droga incautada en aeropuerto

El reconocido dramaturgo y actor, famoso por su participación en la producción y por su aclamada obra Slave Play, recuperó su libertad en Japón después de casi tres semanas detenido.

Las autoridades japonesas decidieron no avanzar con cargos relacionados con la sustancia hallada en su equipaje, confirmaron este lunes voceros oficiales.

Un portavoz de la estación de policía de Tomishiro, en Okinawa, informó a medios internacionales que el artista estadounidense de 36 años fue liberado luego de que la fiscalía descartara presentar una acusación formal. Aunque no especificaron si Harris llegó a ser imputado en algún momento, sí señalaron que el caso quedó cerrado sin cargos.

El dramaturgo permanecerá en Japón para avanzar en un proyecto aún no revelado públicamente, mientras que su equipo de representantes continúa sin emitir una declaración oficial sobre lo ocurrido.

La detención de Harris ocurrió el 16 de noviembre, cuando agentes de aduanas del aeropuerto de Naha detectaron en su equipaje una sustancia cristalina. Según el informe policial, la sustancia dio positivo para MDMA y tenía un peso aproximado de 780 miligramos. Funcionarios aclararon que esta cantidad superaba significativamente lo que suelen considerar como un uso personal, lo que activó un proceso de investigación más riguroso y generó una fuerte atención mediática.

Este episodio resonó con especial fuerza en la comunidad artística internacional debido al prestigio del dramaturgo, cuya obra Slave Play ostenta el récord de nominaciones a los Premios Tony para una pieza teatral. Además, Harris ha tenido un rol destacado como productor en la serie Euphoria de HBO y trabaja actualmente en la adaptación televisiva de la novela The Vanishing Half, de Brit Bennett.

La detención también tuvo efectos directos en su agenda profesional. Harris había sido invitado al Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, en Arabia Saudita, para presentar la película Erupcja, donde comparte elenco con la cantante Charli XCX. Además de actuar, Harris participó en la escritura y producción del filme.

Sin embargo, tras su arresto, su participación fue retirada discretamente del programa oficial del festival, sin que los organizadores hicieran una aclaración pública al respecto.

Te puede interesar: Sylvester Stallone preocupa a fans al aparecer con bastón durante homenaje en Washington

Te puede interesar: Grupo Firme | Eduin Caz desata polémica tras romper una pantalla durante su show

En el ámbito televisivo, Harris alcanzó una audiencia global gracias a su interpretación de Grégory Elliott Duprée en Emily in Paris, un diseñador de moda carismático y competitivo que aparece en las temporadas 2, 3 y 4. Su personaje se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público, en parte por la dinámica que sostiene con la protagonista interpretada por Lily Collins.

Más allá de su carrera en pantalla, Harris ha destacado por impulsar conversaciones sobre diversidad y espacios seguros en el teatro. En febrero de 2024, defendió públicamente su iniciativa “Black Out”, que consistió en funciones exclusivas para público negro durante la temporada londinense de Slave Play.

En una entrevista con BBC Sounds, explicó que estas funciones buscan ofrecer un espacio donde las comunidades negras puedan disfrutar del teatro sin la presión de “a menudo no se sienten seguras en los teatros occidentales”. Las presentaciones especiales tuvieron lugar el 17 de julio y el 17 de septiembre de 2024 en el Teatro Noël Coward, donde la obra protagonizada por Kit Harington en su temporada del West End estuvo en cartelera entre junio y septiembre.

Desde su estreno en 2019, Slave Play ha sido una pieza provocadora que aborda temas como raza, identidad y sexualidad en Estados Unidos. Aunque celebrada por su propuesta artística, también ha recibido críticas por parte del público y especialistas. Algunos detractores, citados por The Guardian, argumentaron que la obra trivializaba la esclavitud y resultaba perturbadora.

A pesar de la controversia, el proyecto acumuló 12 nominaciones a los Tony en 2021, consolidando a Harris como una de las voces más influyentes del teatro contemporáneo.