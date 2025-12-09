Grupo Firme | Eduin Caz desata polémica tras romper una pantalla durante su show

El más reciente concierto de la agrupación en Bogotá, Colombia, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

Eduin Caz, vocalista de la agrupación mexicana, protagonizó un explosivo episodio durante su presentación en el Festival Órale Wey, realizado el 6 de diciembre en el estadio El Campín, cuando arrojó una botella contra una de las pantallas del escenario, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El evento, que transcurría con energía y un público entregado, dio un giro inesperado cuando Caz, visiblemente eufórico por la emoción del concierto y por lo que él mismo calificó como el inminente cierre del show, comenzó a interactuar con el público respecto al tiempo restante de su presentación. Antes de lanzar la botella, el cantante comentó frente a miles de asistentes: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”, frase que encendió gritos y aplausos del público que pedía que continuara.

Pese a que el conteo regresivo marcaba el final del espectáculo, Caz insistía en alargar la noche. En un arranque de entusiasmo, expresó: “de aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá”, mientras seguía interpretando algunas melodías adicionales. No obstante, al observar en una de las pantallas el cronómetro que indicaba que el show debía terminar, reaccionó con otra frase que minutos después se volvería viral: ”¿cómo cuánto cuesta (la pantalla) porque ya se me acabó el tiempo?”.

Eduin Caz se encuentra en medio de la polémica, esta ocasión por lo ocurrido durante el más reciente concierto de Grupo Firme en Colombia. 😱🇨🇴



➡️ https://t.co/Vjci0xCbsq pic.twitter.com/U6vUOtQxkP — El Heraldo de México (@heraldodemexico) December 8, 2025

Acto seguido, tomó una botella aparentemente de alcohol y la lanzó con fuerza directamente contra el monitor, rompiendo parte de la estructura tecnológica del escenario. El público reaccionó entre gritos, sorpresa y celulares en alto registrando el momento, que no tardó en difundirse masivamente en plataformas digitales.

La escena generó una intensa discusión en redes sociales. Algunos usuarios calificaron a Eduin Caz como “violento” y señalaron que el gesto fue “innecesario”, especialmente considerando que se trataba de equipamiento del evento y que miles de personas estaban frente al escenario. Sin embargo, otros defendieron al cantante argumentando que su reacción podría haber sido provocada por decisiones técnicas adoptadas sin previo aviso.

Entre los comentarios más recurrentes se asegura que el equipo del estadio habría apagado parcialmente las luces y reducido el sonido de manera abrupta, lo que habría aumentado la frustración del artista. Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, sí contribuyó a que la discusión se polarizara aún más.

Te puede interesar: Tekashi 6ix9ine recibe tres meses de cárcel y llama la prisión su 'campamento de entrenamiento'

Te puede interesar: Lele Pons revela el gran consejo que le dio Shakira: 'Mi hija durmió en sus brazos'

Lo cierto es que, independientemente de las causas, el lanzamiento de la botella se convirtió en uno de los momentos más reproducidos en redes sociales durante la noche, sumando millones de visualizaciones en cuestión de horas.

Tras la controversia, el vocalista no tardó en referirse al incidente. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del concierto y acompañó la publicación con un mensaje que, aunque buscaba suavizar el impacto de lo ocurrido, reconocía lo sucedido. “Gracias, Bogotá. Mándenme a donde deposito lo de la tele, perdón”, escribió, desatando nuevos comentarios entre seguidores y detractores.

El tono humorístico de la disculpa también fue objeto de debate. Para algunos, la frase mostraba la humildad del artista al asumir su error; para otros, no era suficiente frente a un acto que consideran imprudente. Aun así, la publicación obtuvo miles de reacciones positivas y una gran cantidad de mensajes de apoyo.

Pese al incidente, el Festival Órale Wey logró congregar a una enorme audiencia en El Campín y consolidarse como uno de los eventos musicales más potentes del cierre de año en Colombia. Eduin Caz, acostumbrado a generar titulares y momentos virales, vuelve a mostrar por qué su nombre no pasa desapercibido dentro del regional mexicano.

El impacto del gesto aún sigue generando comentarios, pero una cosa es clara: el concierto del 6 de diciembre quedará registrado como uno de los momentos más intensos en la historia de Grupo Firme en Bogotá.