Céline Dion sorprende en Navidad disfrazada del Grinch y se vuelve viral

En plena temporada navideña, la cantante canadiense sorprendió a millones de seguidores al compartir un video inesperado en Instagram, donde aparece disfrazada del Grinch, sentada frente a una chimenea y combinando música, ironía y un guiño a uno de los personajes más icónicos de la Navidad.

El clip comienza con Dion interpretando uno de los temas más emblemáticos de su carrera, “All by Myself”, antes de romper el tono solemne y sumergirse en una divertida parodia inspirada en el famoso monólogo del Grinch en la película Cómo el Grinch se robó la Navidad (2000), dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey. La escena, cargada de teatralidad, deja ver a una artista relajada, creativa y dispuesta a reírse de sí misma.

En el video, Céline Dion recita una versión adaptada de la agenda imposible del Grinch mientras sostiene en su regazo a un pequeño perro con astas, en clara referencia a Max, la mascota del personaje. “¡Qué descaro el de esos Quién, invitándome con tan poca antelación! ¡Aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría!”, exclama antes de enumerar sus compromisos con un ritmo vertiginoso: “A las 4, ejercitar mi voz. 4:30, despertar a mis hijos. A las 5, solucionar el hambre mundial. No se lo digan a nadie. 5:30, hacer jazz. 6:30, cenar conmigo. ¡No puedo cancelarlo otra vez! 7:00, debatir con mis ideas creativas”.

El monólogo continúa con una reflexión cargada de ironía: “¡Tengo la agenda llena!”, dice Dion, antes de agregar: “Por supuesto, si pospusiera mis ideas creativas para las 9, todavía tendría tiempo para quedarme en la cama y ver videos de TikTok sin parar. O simplemente puedo desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo… ¡Qué aburrido!”. El video cierra con la artista retomando “All by Myself” y cantando: “Cuando era joven, nunca necesité a nadie”, provocando risas y aplausos virtuales.

El uso de esta canción no es casual. “All by Myself” fue lanzada originalmente por Eric Carmen en 1975 y alcanzó el puesto número 2 del Billboard Hot 100. La versión de Dion, publicada como sencillo previo a su álbum Falling into You (1996), se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y, casi tres décadas después, sigue siendo un himno global.

La reacción del público fue inmediata. Miles de seguidores celebraron el ingenio de la cantante y expresaron su alegría al verla activa y de buen ánimo. Este mensaje navideño llega después de una de sus apariciones públicas más comentadas del año, cuando asistió a uno de los conciertos de Coldplay en Las Vegas, en julio, acompañada por sus hijos René-Charles, Nelson y Eddy. Ubicada en una platea preferencial del Allegiant Stadium, Dion fue captada por las cámaras mientras seguía la música con emoción, generando una ovación masiva.

El propio Chris Martin le dedicó unas palabras desde el escenario: “Celine, mi hermosa hermana, hacés que mi corazón siga y siga. Sos una superestrella total. ¡Un aplauso para ella!”, dijo el vocalista de Coldplay mientras la imagen de la cantante aparecía en la pantalla gigante del estadio.

Desde finales de 2022, Céline Dion enfrenta el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune que provoca rigidez muscular y ha limitado sus apariciones públicas. Por eso, tanto su presencia en el concierto como este video navideño fueron recibidos con especial emoción por sus fanáticos, quienes valoraron su fortaleza y actitud positiva.

A pesar de atravesar una etapa compleja en términos de salud, Dion volvió a conectar con su público desde el humor y la cercanía, demostrando que su esencia artística sigue intacta. Vestida de Grinch, cantando uno de sus mayores éxitos y riéndose de la Navidad tradicional, la artista dejó un mensaje claro: incluso en la adversidad, la música y la alegría siguen siendo su mejor refugio.