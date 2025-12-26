Alejandro Sanz rompe el silencio tras su separación de Candela Márquez

La ruptura entre ambos ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en uno de los temas más comentados del final de 2025.

Tras más de un año de relación marcada por idas y venidas, el cantante y la actriz han puesto punto final a su historia sentimental, una decisión que ha estado acompañada de mensajes ambiguos, indirectas públicas y una respuesta directa aunque fugaz por parte del artista madrileño.

El romance, que salió a la luz en octubre de 2024, se extendió hasta diciembre de 2025, atravesando varias reconciliaciones y rupturas intermedias. Según reveló la revista Hola, ambos estaban profundamente enamorados, pero su relación se veía condicionada por personalidades intensas y altamente emocionales. “Están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales”, señaló la publicación, que además fue enfática en aclarar que la separación se produjo “sin la interferencia de terceras personas” y que, finalmente, “se han dicho adiós”.

Sin embargo, tras hacerse pública la noticia, Candela Márquez dio varias señales que avivaron los rumores de una posible infidelidad. Desde Valencia, donde pasó las fiestas navideñas con su familia, la actriz realizó un directo en Instagram en el que insinuó que algún día podría escribir un libro sobre su relación con Sanz.

A esto se sumó la publicación de una imagen de ciervos con grandes cornamentas, símbolo que muchos interpretaron como una referencia a una traición amorosa, y un gesto que no pasó desapercibido: compartió un fragmento de “La Perla”, canción del nuevo disco de Rosalía dedicada a Rauw Alejandro, una ruptura que también estuvo rodeada de fuertes rumores de infidelidad.

Las indirectas fueron tan evidentes que el propio Alejandro Sanz decidió reaccionar. En la madrugada del martes, alrededor de las dos de la mañana, el artista publicó un mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó: “Yo no soy una perla, soy un océano”. La frase fue interpretada como una respuesta directa a las insinuaciones de su expareja y al uso simbólico de la canción de Rosalía. No obstante, minutos después, el cantante eliminó la publicación, reforzando el hermetismo que ha mantenido desde que se confirmó la ruptura.

El debate no tardó en trasladarse a la televisión. En el programa El tiempo justo, emitido por Telecinco, la colaboradora Leticia Requejo aportó nuevos detalles sobre los conflictos que habrían marcado la relación. Según explicó, el vínculo entre Sanz y Márquez “estaba marcado por los celos de Candela”, especialmente dirigidos hacia “una amiga que siempre ha tenido entre ceja y ceja”.

De acuerdo con Requejo, la situación habría escalado hasta el punto de que la actriz “llamó a periodistas para preguntar por ella”. Además, la colaboradora reveló un episodio que habría sido determinante: el cantante realizó “una escapada” sin su pareja, asegurándole que se encontraba solo. Posteriormente, Márquez habría descubierto a través de redes sociales que, en realidad, “estaba con esa amiga especial”.

Aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por los protagonistas, el cúmulo de gestos, mensajes y testimonios ha convertido la ruptura en una auténtica montaña rusa mediática. Mientras Alejandro Sanz opta por el silencio tras borrar su publicación, Candela Márquez continúa alimentando la narrativa con símbolos y referencias que mantienen viva la controversia.

Por ahora, lo único claro es que una de las relaciones más comentadas del panorama artístico hispano ha llegado a su fin, dejando tras de sí más preguntas que respuestas y un océano de interpretaciones.