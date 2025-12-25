Jackie Chan enciende la llama olímpica en Pompeya y envía un mensaje global de paz

El relevo de la antorcha olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 sumó una imagen histórica y simbólica.

Jackie Chan recorrió las ruinas de Pompeya, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo. El acto tuvo lugar el lunes 22 de diciembre y combinó el legado milenario de la antigua ciudad romana con los valores contemporáneos del olimpismo.

El actor y experto en artes marciales, de 71 años, se mostró visiblemente impactado por el entorno. En declaraciones a Olympics.com, describió su experiencia con asombro: “Vi el volcán, vi toda la ciudad lo único que puedo decir es ‘¡Guau!’”, expresó. Y añadió: “Es especial aquí. He visto muchos documentales sobre Pompeya. Esta es la primera vez que piso un lugar así y experimento verdaderamente el espíritu olímpico. Es increíble”.

Pompeya, destruida en el año 79 d.C. por la erupción del monte Vesubio, se transformó por unas horas en un escenario de unión entre pasado y presente. La elección del lugar no fue casual: el relevo buscó destacar el vínculo entre la historia de la humanidad y los valores universales del deporte.

El recorrido de la llama olímpica incluyó previamente la costa de Amalfi y continuará hacia Nápoles, donde atletas destacados del país se sumarán al trayecto. En total, la antorcha recorrerá cerca de 12.000 kilómetros, atravesando las 110 provincias de Italia, hasta culminar en el estadio San Siro de Milán, sede de la ceremonia de apertura el 6 de febrero de 2026.

Para Jackie Chan, portar la antorcha va mucho más allá de un gesto protocolario. El actor ya había participado anteriormente en relevos olímpicos y volvió a subrayar el profundo significado del momento.

“Es un gran honor ser portador de la antorcha otra vez. Cada vez que llevo la llama, no solo es el fuego, es el espíritu del deporte, el espíritu de la humanidad. No solo transmites fuego. Transmites paz y amor”, afirmó.

En un contexto internacional marcado por tensiones, Chan reforzó su mensaje con una reflexión directa: “Ahora mismo, el mundo necesita paz. Espero que todos puedan abrazar este espíritu y transmitirlo al mundo. Cada vez que veo la antorcha olímpica, veo que representa amor y paz”.

La relación de Jackie Chan con el movimiento olímpico está estrechamente ligada a su pasión por el deporte. Reconocido mundialmente por su dominio de las artes marciales, el actor ha demostrado interés por disciplinas tanto de verano como de invierno. Durante el evento, recordó una experiencia personal vinculada a los deportes invernales: “Quise probar muchas cosas, el snowboard, por ejemplo. En una de mis películas, mi entrenador fue un campeón olímpico. Me entrenó durante siete días y me volví profesional… cayéndome”, relató con humor.

A lo largo de su carrera, Chan ha construido una identidad basada en la disciplina, la exigencia física y la autenticidad, especialmente por su decisión de realizar sus propias escenas de riesgo. En una entrevista con Haute Living, fue contundente: “Siempre hago mis propias acrobacias. Así soy. Eso no cambiará hasta el día de mi jubilación, ¡que probablemente nunca llegue!”.

Sobre su longevidad profesional, el actor considera que la fortaleza mental es tan importante como la preparación física.“Cuando lo has hecho durante 64 años seguidos, ya no hay preparación física. Todo está en tu corazón y alma”, explicó.

En conversación con la revista People, Chan también habló sobre su rutina actual. Practica entrenamiento cruzado al menos tres veces por semana, prioriza la variedad de ejercicios y reconoce que el descanso sigue siendo su mayor desafío.

“Odio descansar. Aunque no me afecta para nada. Suelo echarme una siesta y recupero la energía”, confesó. En cuanto a la alimentación, su filosofía es simple: “No hago dieta, como todo lo que me gusta y soy feliz”.

La imagen de Jackie Chan llevando la antorcha entre las ruinas de Pompeya no solo marcó uno de los momentos más emotivos del relevo olímpico, sino que reforzó un mensaje claro: el deporte, la historia y la cultura pueden unirse para promover paz, humanidad y esperanza a escala global.