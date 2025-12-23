Rob Reiner | Michael Douglas habló con el actor sobre la lucha de su hijo Nick contra la adicción

El actor recordó una conversación sostenida con el director, marcada por una experiencia que ambos compartían como padres: la lucha de sus hijos contra la adicción.

En medio del impacto causado por la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, el actor Michael Douglas ofreció un testimonio íntimo que arroja luz sobre una dimensión menos visible del éxito en Hollywood: la fragilidad familiar detrás de figuras públicas consagradas.

Una semana después de que Reiner y su esposa fueran hallados muertos, Douglas participó en el especial de CBS News, Rob Reiner: Scenes From a Life, emitido el 21 de diciembre. Allí se refirió al complejo escenario personal que atravesaba su colega debido a la situación de su hijo Nick Reiner, quien actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial de asesinatos múltiples.

“Con esta terrible tragedia”, expresó Michael Douglas en el especial televisivo, “nos estamos dando cuenta de la cantidad de presión con la que estaba lidiando en su vida personal con su hijo”. Sus palabras no solo evocaron el dolor reciente, sino también el peso emocional que acompañó a Reiner durante años.

Douglas, de 81 años, explicó que su cercanía con Rob Reiner se fortaleció precisamente por esa experiencia compartida. Al igual que Nick Reiner, su hijo Cameron Douglas, de 47 años fruto de su matrimonio con Diandra Luker atravesó graves problemas de adicción. Esa vivencia común dio lugar a conversaciones profundas entre ambos actores sobre los límites y responsabilidades de la paternidad.

“También tuve un hijo con problemas de drogas”, explicó Douglas. “Me alegra decir que los ha superado y que lleva una vida próspera. Hablamos mucho sobre eso y sobre lo que se puede hacer como padre y lo que no. Con todo lo que sucedía tras bambalinas, sabía que este era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”.

Además de Cameron, Michael Douglas es padre de Dylan Douglas, de 24 años, y Carys Douglas, de 22, a quienes comparte con su esposa Catherine Zeta-Jones. Desde esa posición, el actor abordó el desafío de acompañar a un hijo adulto en medio de una crisis, reconociendo que el amor parental no siempre garantiza control ni soluciones inmediatas.

Otro elemento que Douglas destacó como vínculo entre ambos fue la herencia familiar en el mundo del espectáculo. Tanto él como Reiner crecieron bajo la sombra de figuras legendarias. Rob Reiner fue hijo de los reconocidos comediantes Carl Reiner y Estelle Reiner, mientras que Michael Douglas creció con padres igualmente emblemáticos: Kirk Douglas y Diana Douglas.

“Bueno, mi experiencia viéndolo fue que nunca podría ser el hombre que fue mi padre”, admitió Douglas al hablar de Kirk Douglas. “Él puede con todo. O sea, era Espartaco. Una vez que te metes en el mismo negocio, te das cuenta de ello”. La reflexión apunta a la presión que implica no solo ser padre, sino también hijo de una figura icónica.

El caso judicial que involucra a Nick Reiner continúa su curso. Los dos cargos de asesinato en primer grado que enfrenta contemplan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin que esté en juego la pena de muerte. Según se informó, Nick comparecerá ante el tribunal el 7 de enero de 2026.

El testimonio de Michael Douglas no busca explicar ni justificar los hechos, sino aportar una mirada humana sobre los conflictos que atraviesan incluso las familias más visibles de Hollywood. En su relato, se cruzan la fama, la paternidad, la adicción y la impotencia, recordando que detrás de los apellidos célebres existen historias marcadas por decisiones difíciles, pérdidas profundas y conversaciones que, con el tiempo, adquieren un significado aún más doloroso.