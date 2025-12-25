Avengers: Doomsday | Marvel sorprende con el regreso de Steve Rogers en su primer adelanto

Además, Marvel confirmó la incorporación de figuras clásicas de los X-Men, como Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y Kelsey Grammer, consolidando a Doomsday como un evento cinematográfico sin precedentes.

Marvel Studios dio el primer golpe de expectativa para la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con la publicación del adelanto oficial de Avengers: Doomsday, una de las películas más ambiciosas de la saga.

El filme, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, no solo marca el inicio del cierre del arco del multiverso, sino que confirma un regreso que parecía improbable: Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans.

El teaser, de corta duración pero cargado de simbolismo, presenta un tono introspectivo que contrasta con la épica habitual de los Avengers. La escena se desarrolla en una granja apartada, donde Steve llega en motocicleta mientras suena una versión al piano del tema principal de Avengers. El casco azul que lleva remite de forma directa a su traje clásico del Capitán América. En otro momento del avance, Rogers observa su antiguo uniforme con evidente nostalgia y, más adelante, aparece sosteniendo a un bebé en brazos, una imagen que sugiere una vida que parecía haber quedado fuera de su destino heroico.

El video cierra con un mensaje contundente: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, seguido de un contador que marca la fecha de estreno. Este primer adelanto ya había sido proyectado en salas junto a Avatar: Fuego y ceniza, y Marvel confirmó que en las próximas semanas se lanzarán avances centrados en otros personajes, como parte de una estrategia de revelación gradual.

El regreso de Steve Rogers reabre varias preguntas clave para los seguidores del UCM. En Avengers: Endgame (2019), el personaje completó su misión de devolver las Gemas del Infinito a sus líneas temporales originales, envejeció lejos del campo de batalla y cedió el escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), dando paso a una nueva era del Capitán América.

En este punto cobra relevancia su relación con Peggy Carter (Hayley Atwell), con quien logró reencontrarse gracias a la tecnología del Reino Cuántico. Ese detalle, que parecía un cierre definitivo para el personaje, ahora adquiere un nuevo significado dentro de la narrativa del multiverso.

Avengers: Doomsday no siempre tuvo este título ni este enfoque. En 2022, Marvel había presentado el proyecto como Avengers: The Kang Dynasty, con una historia centrada en Kang el Conquistador y sus múltiples variantes temporales. Sin embargo, tras la condena de Jonathan Majors en diciembre de 2023, el estudio decidió realizar una reestructuración creativa completa.

El cambio se oficializó durante la Comic-Con de San Diego de 2024, donde se anunció el nuevo nombre de la película y, sobre todo, al nuevo villano principal: Doctor Doom. El momento más comentado del evento fue la aparición de Robert Downey Jr., quien confirmó su regreso al UCM, esta vez no como Iron Man, sino como el antagonista central de la Saga del Multiverso.

Aunque Marvel aún no ha revelado una sinopsis oficial, People señala que los cómics Ultimate Comics: Doomsday (2011) podrían servir como referencia narrativa. En esa historia, los Cuatro Fantásticos y otros héroes se unen para detener a una figura misteriosa que amenaza con destruir la línea temporal, solo para descubrir que se trata de un antiguo héroe corrompido por el multiverso.

El reparto confirmado de Avengers: Doomsday reúne a personajes de distintas etapas del universo Marvel. Regresan Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu. A ellos se suman los nuevos Cuatro Fantásticos, interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, así como los Thunderbolts, con Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Avengers: Doomsday será el gran estreno de la Fase 6 del UCM y sentará las bases para Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027, nuevamente bajo la dirección de los hermanos Russo y con Stephen McFeely a cargo del guion, como la culminación de esta etapa del universo Marvel.