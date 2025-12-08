Tekashi 6ix9ine recibe tres meses de cárcel y llama la prisión su 'campamento de entrenamiento'

Según documentos judiciales e informes obtenidos por TMZ Hip Hop, el artista fue condenado a tres meses de prisión, una decisión que sorprendió a muchos después de que la fiscalía solicitara una pena más severa por sus constantes violaciones a la libertad condicional. Pese a ello, el juez optó por una sanción reducida que el rapero deberá comenzar a cumplir el 6 de enero de 2026.

Durante la audiencia, el ambiente estuvo cargado de tensión. De acuerdo con TMZ, el juez no dudó en expresar su desaprobación hacia el comportamiento del rapero, llegando incluso a llamarlo “basura” antes de anunciar la sentencia. Aun así, evitó imponerle la pena máxima, lo que abrió paso a una reacción inesperadamente positiva por parte de Tekashi.

En declaraciones posteriores al medio especializado, 6ix9ine aseguró que considera el fallo “justo” y que planea convertir su estadía en prisión en una experiencia transformadora. Según dijo a TMZ, piensa asumir su condena como si fuera un “campamento de entrenamiento” y aprovechar el aislamiento para trabajar en su autodisciplina. Actualmente, explicó, pesa 86 kilogramos, pero su objetivo es reducirse hasta los 54 kilogramos consumiendo únicamente “una caja de galletas Oreo por día” mientras entrena intensamente.

El rapero, conocido tanto por su música como por sus controversias legales, también se refirió a las condiciones en las que espera cumplir su condena. TMZ reportó que Tekashi cree que será ubicado en una unidad de seguridad especial, debido a su historial como testigo colaborador. Sus declaraciones señalaron que, por su condición de “soplón”, podría estar aislado del resto de la población carcelaria. Aun así, insistió en que nunca ha sido atacado dentro de una prisión y que no anticipa problemas esta vez.

A las afueras del tribunal, 6ix9ine mantuvo su actitud desafiante, asegurando que saldrá mentalmente fuerte y con más disciplina que antes. Sus palabras se suman a una larga lista de declaraciones polémicas que han acompañado su carrera desde hace años, especialmente después de convertirse en una pieza clave para la justicia estadounidense en un sonado caso de crimen organizado.

Este nuevo fallo llega tras una serie de episodios que han marcado su vida legal desde 2020, cuando quedó bajo supervisión después de testificar contra miembros de los Nine Trey Gangsta Bloods. Su cooperación con la justicia redujo de manera significativa la pena que enfrentaba por cargos relacionados con crimen organizado. Sin embargo, desde entonces ha acumulado múltiples incidentes que han puesto en riesgo su libertad condicional.

Entre ellos se encuentran la posesión de cocaína y éxtasis, así como un caso en el que se declaró culpable de agredir a un hombre que lo llamó “soplón” en un centro comercial. Estos episodios fueron determinantes para que la fiscalía solicitara una pena mayor, argumentando un patrón de reincidencia y falta de respeto por las condiciones impuestas por el sistema judicial.

A pesar de ello, el juez decidió darle una sanción más leve, lo que genera opiniones divididas entre quienes consideran que ha recibido demasiadas segundas oportunidades y quienes creen que su colaboración pasada sigue influenciando las decisiones judiciales.

Con esta nueva condena, Tekashi 6ix9ine enfrenta otro capítulo turbulento en su carrera, marcada por ascensos meteóricos, controversias públicas y problemas judiciales recurrentes. Mientras tanto, él insiste en que aprovechará estos tres meses para transformarse física y mentalmente, aunque sus declaraciones como su peculiar dieta de “una caja de galletas Oreo por día” ya han generado debate y preocupación entre sus seguidores.