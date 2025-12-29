Falta de agua afecta la calidad de vida de varias familias en Panamá Norte

Residentes de al menos cuatro barriadas denuncian que el suministro llega solo en horas de la madrugada, obligándolos a levantarse entre las 2:00 y 3:00 a.m. para almacenar el líquido en tanques, botellas y recipientes.