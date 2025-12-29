Falta de agua afecta la calidad de vida de varias familias en Panamá Norte
Residentes de al menos cuatro barriadas denuncian que el suministro llega solo en horas de la madrugada, obligándolos a levantarse entre las 2:00 y 3:00 a.m. para almacenar el líquido en tanques, botellas y recipientes.
Ciudad de Panamá, Panamá/La escasez de agua potable se ha convertido en una rutina que afecta en gran parte la calidad de vida de cientos de familias en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en Panamá Norte.