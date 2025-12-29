Britney Spears celebra diciembre con su hijo Jayden tras años de distanciamiento

La artista compartió las fiestas en Los Ángeles con su hijo menor, Jayden James, de 19 años, en lo que representó uno de los gestos más claros de reconciliación entre madre e hijo tras varios años de relación intermitente y distancia emocional.

De acuerdo con información revelada por People, el encuentro fue vivido por la cantante como una experiencia profundamente especial, mientras que su hijo mayor, Sean Preston, de 20 años, optó por pasar las festividades en Luisiana junto a la familia de su tía, Jamie Lynn Spears. Aunque la reunión no incluyó a ambos hijos, para Spears significó un avance importante en su deseo de recomponer los lazos familiares.

“Britney se lo pasó muy bien celebrando la Navidad con Jayden, han sido unas vacaciones muy especiales”, aseguró una fuente cercana a la artista citada por la revista.

Este acercamiento se da en un contexto de señales recientes que apuntan a una reapertura del diálogo entre Spears y sus hijos, tras años marcados por tensiones públicas, disputas familiares y narrativas contrapuestas. Kevin Federline, exesposo de la cantante y padre de los jóvenes, confirmó que, aunque no mantiene contacto directo con Spears, sí tiene conocimiento de que ella ha retomado la comunicación con Jayden y Sean Preston.

“Sé que ella ha conversado con nuestros hijos, lo cual es bueno”, expresó Federline durante una transmisión en Talk Shop Live.

El exbailarín también subrayó que el deseo de restablecer el vínculo no es unilateral. “Ellos absolutamente aman a su madre… Siempre he querido que tengan una conexión con su madre, igual que yo con la mía”, afirmó, destacando la importancia de preservar el lazo materno a pesar de las dificultades del pasado.

La relación entre Spears y sus hijos se vio especialmente afectada tras la publicación del libro de Federline, You Thought You Knew, donde el autor expone episodios conflictivos de la dinámica familiar y describe las dificultades emocionales que, según él, enfrentaron los jóvenes al crecer bajo la fama y las circunstancias personales de la cantante.

Federline explicó que el propósito del libro fue servir como una vía para la reconciliación, incluso si eso implicaba asumir un rol negativo ante la opinión pública. “Haré eso para que mis hijos puedan tener una relación con su madre”, sostuvo.

Sin embargo, Britney Spears ha manifestado de forma reiterada su desacuerdo con la versión de su expareja y ha expresado públicamente el dolor que le ha provocado el distanciamiento. En un mensaje publicado en la red social X, la cantante fue contundente: “Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido y casi rogado para que formen parte de mi vida”.

En el mismo mensaje, Spears responsabilizó en parte a Federline por la fractura del vínculo. “Lamentablemente, ellos siempre han presenciado la falta de respeto mostrada por su propio padre hacia mí. Ellos también deben asumir su responsabilidad. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años y el otro apenas cuatro visitas en ese mismo periodo”, escribió.

La artista concluyó con una declaración que evidenció tanto cansancio emocional como determinación personal: “Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les haré saber cuándo estoy disponible”.

A pesar de los desencuentros, ha habido momentos recientes de cercanía. En junio del año pasado, Britney Spears compartió imágenes y un video de su reencuentro con Jayden tras asistir juntos a una ceremonia religiosa. En esa ocasión, relató que “cantaron y alabaron” durante el servicio, describiendo la experiencia como significativa.

Fuentes cercanas a la cantante indicaron que desde noviembre de 2024, tras una visita de Jayden a su casa en Los Ángeles, ambos han mantenido encuentros más frecuentes. “Pasar tiempo juntos la ha hecho feliz”, afirmó una persona del entorno de Spears citada por People.

Britney Spears y Kevin Federline estuvieron casados entre 2004 y 2007, período en el que nacieron Sean Preston y Jayden James. Hoy, con los hijos entrando en la adultez, la historia familiar sigue en evolución, marcada por intentos de reconciliación, heridas abiertas y una voluntad explícita de reconstruir el vínculo materno.