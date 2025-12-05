Jennifer López transforma su tatuaje dedicado a Ben Affleck y revela una nueva etapa

Un año después de confirmar el fin de su matrimonio con el actor, la artistga ha dado un paso simbólico que no pasó desapercibido para sus seguidores: reemplazó el tatuaje que compartía con el actor por un diseño completamente nuevo.

López, que había mostrado por primera vez este tatuaje en febrero de 2023 durante una publicación en Instagram ya eliminada, decidió cubrir la referencia directa a su relación con un colibrí, un gesto que muchos interpretan como parte de un proceso de renacimiento emocional.

El tatuaje original, ubicado en la zona de las costillas, mostraba un símbolo de infinito acompañado por los nombres “Jennifer” y “Ben” en cursiva. Affleck, por su parte, había optado por dos flechas cruzadas con las iniciales “B” y “J” grabadas en su brazo. Aunque la imagen publicada por López ya no está disponible, fans y sitios de seguidores la replicaron ampliamente, lo que mantuvo vivo el debate sobre si la cantante mantendría el diseño tras su separación.

Ese misterio comenzó a disiparse entre julio y agosto de este año, cuando usuarios atentos notaron un cambio. Una fuente anónima consultada por DeuxMoi confirmó las sospechas: “J.Lo cubrió el nombre de Ben en su tatuaje. Puso un colibrí en el lugar de su nombre”, afirmó, añadiendo que “los fans no saben exactamente cuándo hizo el cambio, pero notaron la modificación en julio/agosto de este año”.

Las apariciones públicas de López durante el último año alimentaron aún más las especulaciones. Aunque en varios eventos lució vestidos que dejaban parcialmente visible la zona del tatuaje, la artista solía cubrirla con maquillaje. En la alfombra roja del pasado mayo, todavía era posible ver parte del diseño original, lo que indica que la transformación se realizó hace relativamente poco tiempo.

Te puede interesar: Daddy Yankee desata una investigación en Medellín tras grabar uso ilegal de pólvora

Te puede interesar: Matthew Perry | Condenan a 30 años de prisión a médico que le suministró ketamina

En cuanto al tatuaje de Affleck, no existe confirmación de un cambio. El actor suele vestir camisas de manga larga, lo que dificulta saber si continúa llevando las iniciales. Su historial, que incluye el famoso fénix multicolor en su espalda, sugiere que podría conservarlo sin problema.

Los tatuajes que López y Affleck se hicieron representaban un momento de gran exposición pública en su historia de amor. Tras retomar su relación casi dos décadas después de su primera ruptura, la pareja vivió uno de los romances más mediáticos de Hollywood. Cubrir ese símbolo coincide con el año en que hicieron pública su separación definitiva.

Sin embargo, el gesto no solo refleja el fin de una relación, sino un proceso personal más profundo. Esto quedó claro en la entrevista que López concedió a Howard Stern el 15 de octubre en SiriusXM, donde habló abiertamente sobre el amor, sus vínculos pasados y las lecciones que ha aprendido. Ante la pregunta de si alguna vez había sido “verdaderamente amada”, la artista respondió: “No”, explicando que, aunque ella ha amado intensamente, no siente que haya vivido una experiencia plena de amor correspondido.

López profundizó en esa reflexión: “Lo que aprendí no es que yo no sea digna de ser amada, es que ellos no son capaces… No lo tienen en ellos”, aseguró. También confesó que, a pesar de haber recibido de sus parejas gestos materiales significativos, eso no llenaba lo esencial: “Me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, cada vez. Todos los anillos, todas las cosas que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo eso. Pero…”

Gran parte de ese proceso, reconoció, involucró enfrentar su relación consigo misma: “No me amaba a mí misma en ese momento”, dijo, revelando que tras su última separación vivió un período intenso de autoterapia que incluyó acompañamiento espiritual, terapia individual y de pareja. “Cuando me divorcié la última vez, fue lo mejor que me ha pasado. Realmente me obligó a mirar adentro. Tuve de todo: un coach religioso, un terapeuta, una terapeuta de pareja, un coach para entender la adicción. Hice de todo”, relató.

Hoy, asegura sentirse más estable: “Ahora puedo sentarme aquí de una forma mucho más segura y consciente sobre las cosas que me han pasado… saber quién soy y realmente apreciar a esa persona”.

Stern quiso saber si había experimentado esa clase de amor correspondido con alguien en particular. López contestó: “Destellos”. El presentador le deseó que algún día pueda vivirlo plenamente.

Mientras López avanza en su camino personal, Affleck también ha abordado la separación desde un lugar de sobriedad emocional. En una entrevista para GQ en marzo afirmó: “No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga que haya causado el divorcio. La verdad es mucho más común de lo que la gente podría pensar o de lo que resultaría interesante… Es solo la historia de personas que intentan entender sus vidas y relaciones de la forma en que normalmente lo hacemos todos”.

López, quien ha estado casada cuatro veces y es madre de los mellizos Max y Emme, parece haber iniciado una etapa de renovación personal. Su nuevo tatuaje, convertido ahora en un colibrí, simboliza ese vuelo propio que ha decidido retomar.