Agua solo de madrugada: las dificultades que enfrentan varias comunidades en Panamá Norte

Ciudad de Panamá, Panamá/La escasez de agua potable se ha convertido en una rutina que afecta en gran parte la calidad de vida de cientos de familias en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en Panamá Norte.

Residentes de al menos cuatro barriadas denuncian que el suministro llega solo en horas de la madrugada, obligándolos a levantarse entre las 2:00 y 3:00 a.m. para almacenar el líquido en tanques, botellas y recipientes. Vecinos aseguran que, además de la intermitencia, llega en malas condiciones, con un color turbio que la vuelve no apta para el consumo humano, lo que los obliga a incluir la compra de agua embotellada en su presupuesto mensual.

Las comunidades afectadas son Jardines de Sevilla, Casa Real, Posada del Roble y Altos de Sevilla, urbanizaciones donde residen centenares de familias que afirman que el problema se ha agravado en los últimos meses. Algunos moradores señalan que la situación podría estar relacionada con la construcción de nuevas barriadas en el área, lo que habría incrementado la demanda del servicio.

Relatan que anteriormente contaban con el suministro de agua las 24 horas, y los fines de semana bajaba la presión, pero nunca faltaba. Sin embargo, ahora no llega durante el día ni los fines de semana.

Otros residentes coinciden en que el problema ha ido en aumento. Aseguraron que esta situación genera agotamiento físico, dado que luego deben cumplir con sus jornadas laborales tras noches sin descanso.

Los moradores también manifestaron su frustración ante la falta de respuestas efectivas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Aunque aseguran haber sostenido reuniones con funcionarios de la entidad y haber entregado reportes y estadísticas sobre la falta de agua, no han recibido una solución concreta.

Ante este panorama, estas familias exigen una respuesta urgente por parte del Idaan, al considerar que la falta de agua potable vulnera condiciones básicas de salud, higiene y bienestar, y que la situación actual no garantiza una calidad de vida digna.

