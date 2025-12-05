Christian Nodal reclama derechos sobre Inti y revela pagos millonarios a Cazzu

El conflicto legal entre los artistas alcanzó un nuevo nivel de visibilidad tras la filtración de la demanda que el cantante presentó ante un juzgado familiar en Guadalajara.

El documento, difundido por el programa “Ventaneando”, expone cifras, acuerdos y desacuerdos que explican la tensión que desde hace semanas rodea la convivencia y manutención de su hija, Inti.

Una de las declaraciones más sólidas dentro de la demanda aparece en el numeral 13, donde Nodal afirma haber cumplido ampliamente con sus responsabilidades económicas. “Como puede verse, el suscrito Christian Jesús González Nodal, ha depositado a la madre de mi hija por concepto de alimentos más de 12 millones de pesos”, señala el texto. Esta cifra, correspondiente a los últimos dos años, surge en medio de una discusión pública que inició cuando Cazzu sostuvo que la manutención que recibía no era adecuada para cubrir las necesidades de la niña.

La controversia comenzó cuando la rapera argentina anunció su gira Latinaje, con fechas en diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos. De acuerdo con Cazzu, su intención era que Inti la acompañara durante gran parte del recorrido. Sin embargo, acusó al cantautor de negarse a firmar los permisos necesarios para que la menor viajara fuera de Argentina. Nodal respondió rápidamente, rechazando por completo la acusación y asegurando que siempre ha otorgado las autorizaciones requeridas para los desplazamientos de su hija.

El intercambio subió de tono mientras Cazzu se encontraba en México. Desde el escenario mediático del Auditorio Nacional, lanzó una declaración que alimentó aún más la disputa: “Lo que da de manutención no es lo justo”, dijo. Este señalamiento fue uno de los detonantes que llevaron a Nodal a presentar formalmente la demanda, con la que busca dejar constancia de los recursos que ha entregado y exigir participación activa en la crianza de la menor.

Además de los montos, el documento judicial revela una situación inusual en la dinámica financiera entre ambos artistas. Nodal afirma que, por solicitud de Cazzu, los pagos no se realizaban directamente a ella, sino “a un tercero designado por Cazzu”, y que todas las entregas se efectuaban “en efectivo y siempre dentro de su natal Argentina”. Según el cantante, esta situación no solo era atípica sino también complicada de gestionar, por lo que decidió incluirla como parte de los argumentos que justifican su petición legal.

La demanda también solicita que se reconozca su derecho a intervenir en decisiones importantes relacionadas con la formación, bienestar y educación de Inti. Nodal pide que se establezca un esquema claro que le permita convivir con su hija de manera regular, algo que asegura haber intentado en múltiples ocasiones. Según su versión, incluso trató de coordinar encuentros mientras Cazzu estaba de gira en México.

Sin embargo, la rapera presentó otra perspectiva sobre este punto. Antes de abandonar el país, explicó que efectivamente alguien se acercó para gestionar la convivencia entre Inti y su padre, pero señaló un problema clave: se trataba de una persona que ella no conocía. Cazzu afirmó que Nodal había cambiado de equipo legal, lo que generó desconfianza e impidió avanzar en acuerdos. En sus palabras, la propuesta no prosperó porque no tuvo claridad ni garantías suficientes para negociar con un representante desconocido.

A medida que la batalla legal avanza, tanto seguidores como especialistas en derecho familiar coinciden en que el caso podría extenderse debido a la complejidad de los señalamientos y a la visibilidad pública de ambos artistas. Lo cierto es que la disputa entre Nodal y Cazzu ya dejó claro que la prioridad de cada uno es Inti, aunque sus versiones sobre cómo debe construirse esa convivencia siguen profundamente enfrentadas.