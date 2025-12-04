Quentin Tarantino revela su lista definitiva de las mejores películas del siglo XXI

El director volvió a encender el debate cinéfilo internacional tras compartir un listado que, como suele ocurrir con él, no dejó indiferente a nadie

Durante su participación en el pódcast del novelista Bret Easton Ellis, el director de Pulp Fiction y Érase una vez en Hollywood reveló cuáles son, a su juicio, las mejores películas del siglo XXI. Y aunque su selección incluye títulos celebrados, el orden y algunas sorpresas han provocado conversación inmediata entre críticos y fanáticos del cine.

Para Tarantino, el primer lugar es indiscutible: La caída del halcón negro (Black Hawk Down), dirigida por Ridley Scott, es “la mejor película del siglo XXI”. Así lo afirmó al organizar un ranking de veinte puestos y explicar por qué la cinta bélica de 2001 lo impactó tanto. “Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria”, dijo, según el blog especializado World of Reel.

Aunque el director es conocido por su estilo visceral y su inclinación por narrativas violentas, el segundo lugar de su lista tomó por sorpresa a muchos: Toy Story 3. La película de Lee Unkrich, estrenada en 2010, dejó una huella profunda en el cineasta. “Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto… Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran”, expresó sobre la cinta animada.

Tarantino explicó que una de las reglas que se impuso para crear este ranking fue incluir solo una película por director, lo cual añade un matiz curioso a su selección. En el tercer lugar aparece Lost in Translation, de Sofia Coppola, un retrato íntimo y melancólico de la soledad en Tokio. El cuarto puesto se lo otorgó a Dunkerque, de Christopher Nolan, uno de los trabajos más aclamados del cineasta británico. Y cerrando el top cinco situó There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, celebrada por su potencia narrativa y la interpretación magistral de Daniel Day-Lewis.

El resto del top ten consolida el eclecticismo del director. En el sexto puesto ubicó Zodiac, de David Fincher, uno de los thrillers más precisos de las últimas décadas. Le sigue Unstoppable, de Tony Scott; luego Mad Max: Fury Road, de George Miller, la aclamada epopeya postapocalíptica que redefinió el género de acción en 2015. En el noveno lugar colocó Shaun of the Dead, de Edgar Wright, la comedia británica que reinventó el cine de zombis. El décimo puesto lo reservó para Midnight in Paris, de Woody Allen, homenaje nostálgico a la literatura, el arte y la cultura parisina.

Antes de revelar su top ten, Tarantino ya había compartido las posiciones del once al veinte, entre las cuales destacó la presencia de grandes nombres. Steven Spielberg se ubicó en el puesto 20 con su nueva versión de West Side Story. En el número 13 figuró Jackass: The Movie, dirigida por Jeff Tremaine, una inclusión que muchos consideraron tan provocadora como coherente con el espíritu irreverente del cineasta. En el puesto 14 quedó School of Rock, de Richard Linklater, una de las comedias musicales más influyentes de las últimas décadas.

La lista completa confirma lo que los seguidores del director ya sospechaban: Tarantino continúa siendo un observador apasionado del cine contemporáneo y no teme mezclar superproducciones, animación, comedias absurdas y dramas de autor. Su selección no pretende ser un consenso, sino un retrato honesto de las películas que, según él, han marcado el rumbo del siglo XXI. Y como suele suceder cuando habla Tarantino, su ranking ya está generando nuevas discusiones y revisiones obligatorias entre los amantes del séptimo arte.