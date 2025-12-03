Paulina Rubio pierde su casa en Miami: desalojo, deudas y un año de batallas legales

La situación financiera de la artista atraviesa uno de sus momentos más complejos.

La cantante mexicana, ícono del pop latino y figura pública desde la década de los ochenta, fue desalojada recientemente de su casa en Miami debido al impago de su hipoteca. El desalojo, revelado por la comunicadora Maxine Woodside en su programa Todo para la mujer, expone el impacto económico que han tenido los prolongados litigios que Rubio ha enfrentado con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” y Gerardo “Jerry” Bazúa.

Woodside detalló que la artista había solicitado un préstamo bancario para enfrentar los altos costos legales y que, para obtenerlo, hipotecó su vivienda. La operación terminó por comprometer su estabilidad financiera cuando no logró cubrir los pagos correspondientes.

“A Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, afirmó la comunicadora, subrayando que la situación no solo deriva de los conflictos con sus exparejas, sino también de las fuertes sumas invertidas en abogados.

En el mismo espacio, la periodista Shanik Berman resaltó que las mayores pérdidas económicas de Rubio no provienen directamente de las demandas familiares, sino de la acumulación de honorarios legales.

“No fue tanto por lo que le quitaban los señores, sino los abogados. Se metió con tantos abogados para tratar de quitar a los niños, se la pasaba en abogados y los abogados se quedaron con todo”, comentó Berman, explicando que la cantante habría buscado múltiples equipos legales para abordar los complicados procesos de custodia.

Rubio, de 54 años, debutó en Timbiriche y forjó una carrera individual que la consolidó como una de las voces femeninas más influyentes del pop latino. Sin embargo, su vida personal se volvió recurrente tema mediático a partir de sus disputas legales por la custodia de sus hijos.

En 2007 contrajo matrimonio con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, con quien tuvo a su primer hijo, Andrea Nicolás. Tras su divorcio en 2014, la batalla por la custodia y los acuerdos económicos se prolongó durante años. Más tarde, la cantante sostuvo una relación con el artista Gerardo “Jerry” Bazúa, padre de su segundo hijo, Eros, nacido en 2016. Este vínculo también terminó en disputas legales que continúan generando tensiones.

El comunicador Ernesto Buitrón compartió recientemente una conversación con Oscar Madrazo, amigo cercano de Rubio, quien afirmó que “Colate” ha encontrado en España una fuente de ingresos participando en programas televisivos donde se habla de la cantante.

“En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar”, explicó Madrazo. Según él, Rubio prefiere mantenerse discreta, pero deja mensajes a través de su música: “Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca pero cuando canta ahí están los mensajes”.

A pesar del desgaste económico, emocional y mediático, Madrazo aseguró que la intérprete de Ni una sola palabra continúa enfrentando sus dificultades con entereza y sin señales de depresión.

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien. Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer”, expresó el experto en moda.

Mientras la artista reorganiza su vida tras perder su vivienda en Miami, su entorno insiste en que la cantante sigue enfocada en salir adelante y en mantener la estabilidad de sus hijos, a pesar de que sus finanzas han sido golpeadas por uno de los periodos más desgastantes de su vida personal.