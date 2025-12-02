Calendario de Adviento 2025: historia, tradición y por qué es un símbolo de Navidad

Con la llegada de diciembre, uno de los rituales más esperados, especialmente por los niños, es abrir cada ventanita del calendario de Adviento .

Aunque hoy suele asociarse con pequeñas chocolatinas o regalos en miniatura, este objeto navideño tiene un origen mucho más profundo y espiritual. En 2025, el calendario de Adviento sigue renovándose con cientos de formatos, pero su esencia conserva una historia fascinante que se remonta a casi dos siglos atrás.

Para comprender el calendario de Adviento, es necesario partir de su raíz religiosa. El Adviento constituye el primer periodo del año litúrgico cristiano, un tiempo de preparación y reflexión que anuncia la celebración del nacimiento de Cristo. Este ciclo empieza cuatro semanas antes de la Nochebuena y se marca cada domingo con prácticas devocionales muy antiguas. Se trata de un tiempo que invita a la esperanza, la espera y el recogimiento espiritual, valores que más tarde inspirarían la creación del tradicional calendario.

Cómo funciona el calendario de Adviento

Su uso moderno es sencillo y encantador: del 1 al 24 de diciembre, cada día se abre una ventanita numerada que revela un detalle diferente. En la mayoría de versiones actuales, ese detalle suele ser un chocolate, una miniatura, un mensaje inspirador o incluso pequeños juguetes. Aunque está diseñado especialmente para niños, el concepto ha evolucionado tanto que hoy existen versiones gourmet, temáticas, literarias, de belleza e incluso para mascotas.

La dinámica es la misma desde hace más de un siglo: una cuenta regresiva física que hace más emocionante la espera de la Navidad.

La tradición nació en Alemania en el siglo XIX, en hogares evangelistas que buscaban maneras creativas de enseñar a los niños el sentido espiritual de la espera navideña. Estas familias utilizaban primero la corona de Adviento, encendiendo una vela por cada domingo previo al 24 de diciembre. Con el tiempo, surgieron nuevas formas de marcar la cuenta regresiva utilizando elementos tan simples como la tiza.

Te puede interesar: Stranger Things: la razón psicológica por la que la serie es un fenómeno global

Te puede interesar: Christian Nodal desata debate tras cantar ‘Stand By Me': “Ni él entiende lo que dice”

Antes de existir los calendarios impresos, las familias dibujaban 24 marcas con tiza en la pared o en la puerta, borrando una cada día hasta llegar a Nochebuena. Este sistema rudimentario permitía señalar visualmente cuántas jornadas faltaban para celebrar uno de los momentos más esperados del año.

En algunas regiones católicas surgió una variante diferente: en lugar de velas, los niños colocaban una pajita o una pluma en el pesebre por cada buena acción del día. Según explica la página especializada Mein Adventskalender, esta práctica tenía como objetivo que “de esta forma, se podría acostar el niño Jesús en el pesebre la jornada en la que nació”.

La primera versión impresa apareció en 1902, cuando la librería protestante Friedrich Trümpler, en Hamburgo, lanzó un “reloj de Navidad” con números del 13 al 24. Con los años, ese diseño evolucionó hasta incluir las 24 ventanitas que conocemos hoy.

A mediados del siglo XX, la tradición dio un giro al incorporar dulces. “Posteriormente, en 1958, aparece el primer calendario de Adviento con dulces, tal y como es conocido actualmente”. Sin embargo, ya desde 1950 la idea había adquirido enorme popularidad en Alemania, donde los calendarios escondían imágenes cristianas, paisajes nevados o ilustraciones de ciudades europeas

La tradición oral atribuye la versión moderna a un hombre: Georg Lang, un protestante que elaboró un calendario de cartón con dulces en su interior. Como recuerda el diario 20 Minutos, “la leyenda popular (…) atribuye a Georg Lang, protestante, el origen de un calendario elaborado con cartón y que tenía dulces en su interior”. Esta versión, según muchos historiadores populares, sería la semilla de los calendarios que conocemos actualmente, repletos de chocolatinas.