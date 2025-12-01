Christian Nodal desata debate tras cantar ‘Stand By Me': “Ni él entiende lo que dice”

El artista volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de interpretar la canción durante un concierto en San Antonio, Texas.

Aunque el público presente aplaudió el gesto, en redes sociales la reacción fue distinta: una ola de comentarios divididos convirtió su presentación en tendencia nacional.

La interpretación del clásico de Ben E. King generó una lluvia de críticas, especialmente enfocadas en su pronunciación en inglés. Entre los mensajes más virales aparecieron reacciones como: “No, una de mis canciones favoritas y este la cajetea. ¿Cómo desoigo esto?”; “Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés.”; “Mejor sus canciones en español.” o “Ni él entiende lo que dice o lo que quiere pronunciar”.

Pese al tono de algunos señalamientos, hubo quienes defendieron al cantautor sonorense, resaltando su capacidad vocal y sugiriendo incluso que la elección del tema podría tener una intención emocional dirigida a Ángela Aguilar, con quien sostiene una relación altamente mediática. Además, los seguidores recordaron que no es la primera vez que Nodal incluye este éxito de los años 60 en sus conciertos; ya lo había interpretado en varias fechas de 2024 como parte de su repertorio.

Hasta ahora, el artista no ha ofrecido ninguna declaración sobre las críticas, manteniendo la línea de silencio que suele adoptar cuando surgen controversias alrededor de sus presentaciones.

Mientras el debate por la interpretación de Nodal seguía activo en redes sociales, la familia Aguilar compartió públicamente su propia celebración del Día de Acción de Gracias. Como cada cuarto jueves de noviembre, los Aguilar festejaron Thanksgiving Day en Estados Unidos con una cena tradicional que incluía pavo relleno, puré de papa, jamón y postre.

La reunión, cargada de ambiente familiar, quedó registrada en una fotografía que Ángela Aguilar publicó en sus redes sociales. En la imagen aparecen Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez, acompañados de sus hijos Ángela, Leonardo y Aneliz. También destaca la presencia de Christian Nodal y Luis Rodrigo Castillo, pareja de Aneliz Aguilar.

La foto se interpretó como una respuesta directa a los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Nodal y la familia Aguilar. Por el contrario, la escena dejó ver que la relación sigue siendo cercana y cordial, disipando especulaciones recientes.

En paralelo a la polémica en torno a Nodal, otro momento que llamó la atención del público fue un mensaje lanzado por Pepe Aguilar durante una transmisión en vivo realizada tras bambalinas en un concierto de Ángela en El Paso, Texas. Aunque no salió al escenario, el patriarca de la dinastía aprovechó el espacio para enviar una reflexión dirigida especialmente a quienes critican a su hija.

En palabras del cantante: “Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó en directo.

Luego añadió una observación que desató aún más conversación: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien, loco. Bien, loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y avivaron el debate sobre la forma en que se juzga a las figuras públicas, en especial a las mujeres dentro de la industria musical mexicana.

Entre la polémica por “Stand By Me”, la foto familiar de Thanksgiving y las palabras de Pepe Aguilar, la dinastía volvió a dominar titulares y redes sociales. Christian Nodal, por su parte, continúa con su gira y, pese al ruido mediático, sigue enfocándose en su música mientras el público se divide entre críticas y aplausos.