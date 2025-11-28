Miss Haití revela detalles del enfrentamiento entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

La edición 2025 de Miss Universo, celebrada en Bangkok, quedó marcada desde sus primeros días por un episodio que desencadenó una tormenta interna en el certamen.

El altercado entre Miss México, Fátima Bosch, y el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil vuelve a ser polémica. Aunque el enfrentamiento fue transmitido en vivo y se viralizó rápidamente, nuevas declaraciones de las concursantes revelan que lo ocurrido fuera de cámaras fue aún más tenso de lo que el público vio.

La voz más detallada hasta ahora proviene de Miss Haití, Melissa Sapini, quien describió un escenario caótico, lleno de gritos, órdenes contradictorias y miedo generalizado entre las participantes.

El incidente ocurrió el 4 de noviembre, durante una ceremonia previa al certamen en la que las concursantes serían recibidas oficialmente. Sin embargo, el protocolo se quebró cuando Nawat comenzó a exigir explicaciones por la falta de publicaciones promocionales sobre Tailandia.

De acuerdo con Bosch, el directivo llegó a insultarla, llamándola “cabeza hueca”, acusación que él negó más tarde. El video del momento mostró a Nawat elevando la voz y lanzando una advertencia directa: “Si alguien quiere continuar con el concurso, que se siente. Si se retira, las demás chicas continúan”.

Varias concursantes permanecieron de pie y empezaron a dirigirse a la salida, incluida Bosch. La entonces Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, acompañó a las participantes afectadas y expresó su postura sin titubeos: “Esto se trata de los derechos de las mujeres… Así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra mujer es una falta de respeto enorme… Por eso tomo el abrigo y me voy”.

El testimonio de Miss Haití: “Era como estar en una película” Melissa Sapini contó que la ceremonia debía estar liderada por Theilvig, pero Nawat tomó el control del evento y comenzó a reprender al grupo.

“De repente, él está sentado hablando de Dios sabe qué y diciendo que tiene una lista de 20 países que se negaron a publicar contenido promocional sobre Tailandia”, relató la concursante.

Luego vino la frase que desató el pánico: “Y si no actuamos, estamos fuera de la competencia”, según recordó Sapini. En ese punto, el personal de cámaras rodeó a las concursantes, buscando captar el drama desde todos los ángulos.

“Por supuesto, muchas mujeres se pusieron de pie y se fueron, yo incluida. Porque cómo se atreve a decirnos eso… Apenas estamos al inicio de la competencia”, declaró.

Tras abandonar el salón, varias participantes se reunieron en una habitación del hotel junto a Theilvig, pero la confusión continuó. Sapini relató que algunas compañeras no pudieron salir porque Nawat las habría amenazado con expulsarlas si abandonaban la sala.

La frase que asegura haber escuchado fue contundente: “Si te vas de esta habitación, estás fuera”. Mientras tanto, según el testimonio, Nawat intentó convencer a otras delegadas de que Theilvig apoyaba sus decisiones y que “ella iba a bajar” a retomar la ceremonia. Pero la reina habría respondido algo muy distinto:

“No me voy a mover de este asiento hasta recibir indicaciones de Raúl Rocha”, aseguró Sapini que dijo Miss Universo 2024.

La haitiana confesó que en medio de la crisis llegó a pensar que sería descalificada: “Volé 28 horas, estoy aquí tomándome las fotos, haciendo la publicidad, ¿y luego me dicen que me van a descalificar si me levanto y salgo? No voy a dejar que ningún hombre me diga lo que tengo que hacer”.

Luego, admitió que la duda la invadió: “Si me voy, ¿ya se acabó esto? ¿Mi familia se decepcionará de mí? ¿Qué pasará con mi comité?”.

La MUO intervino y el certamen logró retomar su calendario. El 21 de noviembre, Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, la primera mexicana en obtener el título desde 2020.

Pero el conflicto dejó cicatrices profundas: tras la coronación, diversas reinas han renunciado a la organización y se multiplican las acusaciones de fraude, lo que confirma que el escándalo entre Bosch y Nawat solo fue el inicio de una crisis mayor.

Miss Universo 2025 quedará recordado no solo por su ganadora, sino por las revelaciones que expusieron un ambiente interno cargado de tensiones, presiones y episodios que jamás debieron ocurrir en un concurso que presume defender el empoderamiento femenino.