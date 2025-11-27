Miss Universo 2025: Investigan al dueño del concurso por tráfico de drogas, armas y combustible

En medio de las críticas por la polémica coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2025, nuevas revelaciones apuntan directamente a uno de sus dueños: el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien enfrenta una investigación formal por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.

La información fue divulgada por el diario Reforma la mañana del 26 de noviembre, en un reportaje que detalla que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un expediente abierto contra Rocha por su posible participación en delitos relacionados con “tráfico de drogas, armas e hidrocarburos”. Según ese medio, las autoridades continúan con las diligencias porque “existen pruebas que lo relacionan con operaciones ilegales”, aunque hasta ahora no se han emitido órdenes de captura ni medidas cautelares en su contra.

De acuerdo con Reforma, el expediente se originó en noviembre de 2024, cuando la FGR recibió “una denuncia anónima” donde se mencionaban nombres y presuntos nexos de Rocha con “una organización que operaba el contrabando de hidrocarburo a través del río Usumacinta”. Esta red, según la investigación, abastecía “estaciones de servicio relacionadas con personas cercanas” al empresario.

La misma estructura criminal también estaría involucrada en el tráfico de armas procedentes de Guatemala, cuyo destino, según el reportaje, eran grupos delictivos de alto impacto, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión de Tepito.

El periódico señala que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó en agosto “una orden de captura contra Rocha por delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas e hidrocarburos”. Sin embargo, un juez se declaró “incompetente” y remitió el proceso al estado de Querétaro, retrasando así cualquier posible acción judicial inmediata.

Según el mismo reporte, la investigación avanzó con intervenciones telefónicas en las que se escuchó repetidamente el nombre de “Raúl Rocha”. Además, en cateos realizados en propiedades ubicadas en Querétaro y Ciudad de México, las autoridades habrían encontrado “documentos que comprobaban pagos y aportaciones millonarias del empresario a la organización criminal”.

Ante el rumbo de las pesquisas, el propio Rocha habría acudido a la fiscalía para “solicitar un criterio de oportunidad”, una figura legal que permite acceder a inmunidad penal si la persona investigada colabora como testigo. Según Reforma, el empresario buscaba convertirse en “testigo protegido”, ofreciendo información relevante sobre la red delictiva en cuestión.

Los reportes indican que la presunta participación de Rocha dentro de la estructura criminal consistía en “inyectar capital” y coordinar operaciones relacionadas con la importación de combustible de contrabando.

No es la primera vez que Raúl Rocha Cantú queda envuelto en escándalos de alto perfil. Además del actual proceso de la FGR y del debate sobre un posible fraude en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, debido a presuntos vínculos empresariales entre Rocha y Bernardo Bosch, el empresario ya había sido señalado por su relación con uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de México.

Rocha fue propietario del Casino Royale de Monterrey, en Nuevo León, establecimiento que en 2011 fue incendiado por el crimen organizado, provocando la muerte de 52 personas. Aquella tragedia generó repercusiones legales, políticas y mediáticas que marcaron profundamente la reputación del empresario.

Las revelaciones sobre Rocha llegan en un momento particularmente sensible para el certamen, que ya enfrenta cuestionamientos por la legitimidad de los resultados, tensiones internas y la presión por recuperar credibilidad entre su audiencia global.

Mientras tanto, la FGR continúa con las diligencias y el caso sigue en proceso sin resoluciones definitivas. Lo que sí está claro es que la sombra de la controversia vuelve a posarse sobre uno de los concursos de belleza más mediáticos del mundo, ahora con acusaciones que podrían tener consecuencias judiciales y corporativas de gran alcance.