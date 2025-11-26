Miss Ecuador, Nadia Mejía, denuncia favoritismo por seguidores en Miss Universo

La polémica en torno al resultado de Miss Universo 2025 continúa creciendo, y una de las voces más fuertes en este debate es la de Nadia Mejía-Webb, Miss Ecuador 2025.

La modelo ecuatoriana se sumó al grupo de candidatas que han mostrado inconformidad tras la coronación de Fátima Bosch, representante de México, quien obtuvo la corona el pasado 21 de noviembre durante la 74ª edición celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia. Se trata del cuarto título de Miss Universo para México.

Desde que se anunció el resultado, varias participantes han expresado dudas sobre la transparencia del proceso. Entre ellas, Nadia Mejía-Webb destacó por sus reflexiones compartidas en una serie de historias de Instagram, donde reveló que su experiencia en el certamen estuvo marcada por sentimientos encontrados. La ecuatoriana no dudó en manifestar que el concurso “le dejó dolor”, frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores del certamen.

Te puede interesar: Cardi B | Así convirtió el cordón umbilical de su bebé en una joya bañada en oro

Uno de los comentarios más discutidos fue su insinuación de que algunas finalistas habrían avanzado en la competencia gracias a la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales, más que por su desempeño escénico o su preparación. Para Mejía-Webb, esta situación desvirtúa el verdadero propósito del concurso.

“No podemos medir nuestro valor con números. Lo que realmente importa es el impacto que generas en las personas que ya están a tu lado. Nadie te recordará por el número que aparece en tu perfil, te lo prometo”, escribió en sus redes. Enseguida añadió: “Te recordarán por cómo los hiciste sentir. Ya sea que tengas 100 seguidores o 10 millones, lo que se llevarán de ti será tu corazón, tu bondad y tu autenticidad”.

En otro tramo de su mensaje, la representante de Ecuador amplió su crítica hacia el sesgo que, en su opinión, afecta a los países con menor visibilidad o influencia dentro de los concursos internacionales. Sus palabras resonaron especialmente entre los seguidores de naciones pequeñas que suelen enfrentar mayores desafíos para destacar en este tipo de plataformas globales.

Te puede interesar: Lenny Kravitz sufre doloroso incidente: una fan le arrancó cuatro rastas durante su show

“Nunca reduzcan un potencial porque alguien les diga que no tienen el mismo poder que otros. Son capaces de lograr absolutamente todo lo que se propongan”, afirmó con firmeza. Luego continuó: “A cada país pequeño, a cada nación pasada por alto, a cada lugar donde un pasaporte fuerte no es un privilegio garantizado: nunca dejen de soñar en grande”.

Las declaraciones también incluyeron una reflexión más íntima sobre el impacto emocional del proceso. Mejía-Webb reconoció que haber quedado fuera de la corona resultó doloroso: “Mentiría si dijera que no me duele. Sé que este momento completamente fuera de mi control, pero lo que sí estuvo en mis manos fue la forma en que me entregué a mi país. Ecuador me ha enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, nuestro pueblo avanza con resiliencia, valentía y esperanza. Luchamos por lo que es correcto”.

A pesar de no haber obtenido el título, la ecuatoriana enfatizó que el orgullo y la conexión con su país permanecen intactos. En sus palabras, la experiencia la fortaleció y reafirmó el cariño de su comunidad. “Ecuador me ha enseñado que incluso en los momentos más difíciles, nuestro pueblo avanza con resiliencia, valentía y esperanza”, reiteró, subrayando el apoyo que recibió durante toda su participación.

En su mensaje de cierre, dejó una de sus frases más emotivas, que se ha replicado ampliamente entre los seguidores del certamen: su verdadera victoria, aseguró, está en quienes la respaldaron. “Su corona”, escribió, reside “en los corazones de su gente”.

Las reacciones continúan multiplicándose en redes sociales, y las palabras de Miss Ecuador han abierto nuevamente el debate sobre el peso real que tienen las redes sociales en los concursos internacionales, un tema que parece lejos de apagarse.