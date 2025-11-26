Netflix sacude con 'Sean Combs: Ajuste de Cuentas', documental que revela la caída del magnate

Sean Combs: Ajuste de cuentas, es una docuserie de cuatro episodios que promete exponer, sin filtros, la compleja trayectoria de Sean “Diddy” Combs. La plataforma confirmó que el lanzamiento se realizará este 2 de diciembre, en medio del turbulento momento legal del productor, actualmente recluido en una prisión federal de Nueva Jersey.

La producción, dirigida por la ganadora del Emmy Alexandria Stapleton y con Curtis “50 Cent” Jackson como productor ejecutivo, se presenta como un análisis profundo del ascenso meteórico, las sombras y el declive de una de las figuras más influyentes, y polémicas, del hip-hop. Netflix lo describe como un “retrato exhaustivo”, una visión que pretende revisar su legado sin evadir sus controversias.

El primer vistazo del proyecto llegó el pasado 25 de noviembre, cuando se difundió el teaser oficial. De acuerdo con Tudum, The Reckoning (título original en inglés) reconstruye la carrera de Combs desde sus inicios como director de talentos en Uptown Records hasta su consolidación como fundador de Bad Boy Entertainment en 1993, sello que impulsó a figuras icónicas como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci y Danity Kane.

El documental incluye entrevistas exclusivas, metraje nunca antes publicado y declaraciones de exempleados, amigos de la infancia, artistas y colaboradores que formaron parte del círculo más cercano del empresario. Entre ellos sobresale Mark Curry, exrapero de Bad Boy, quien aparece también en el teaser compartiendo su testimonio.

Según Stapleton, el objetivo del proyecto va más allá de la figura de Combs: “Esto no es solo la historia de Sean Combs o de Cassie, ni solo la historia de las víctimas y las acusaciones en su contra. Es un espejo sobre nosotros como público y cómo colocamos a nuestras celebridades en pedestales tan altos. Espero que [esta docuserie] sea un llamado de atención sobre cómo idolatramos a las personas”, declaró a Tudum.

La investigación detrás de la producción inició en diciembre de 2023, coincidiendo con una etapa en que Combs enfrentaba múltiples denuncias civiles. Tanto Stapleton como 50 Cent insistieron en mantener un enfoque riguroso y equilibrado. En diálogo con Variety, ambos afirmaron: “Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de dar voz a quienes no la tienen… Las acciones de Combs no deben eclipsar las contribuciones más amplias de la cultura hip-hop”.

Curtis “50 Cent” Jackson, líder de G-Unit Film & Television, ha sido durante años uno de los críticos más vocales de Combs, y su participación en el documental generó gran expectativa. Su rivalidad pública se intensificó entre 2023 y 2024, periodo en el que se acumulaban nuevas acusaciones contra Combs.

Aun así, Jackson aseguró que su interés principal es narrar historias de impacto y dar espacio a quienes deciden hablar: “He estado comprometido con contar historias reales durante años. Estoy agradecido con quienes confiaron en nosotros y nos dieron sus testimonios. Y estoy orgulloso de tener a Alexandria Stapleton dirigiendo este trabajo importante”, dijo a Tudum.

Versiones iniciales señalaron que los ingresos de la serie se destinarían a apoyar a víctimas de agresión sexual, aunque esa información no ha sido reconfirmada por Netflix.

La docuserie aterriza en un momento particularmente crítico para Combs. Arrestado en septiembre de 2024, enfrentó un juicio federal por tráfico sexual, crimen organizado y violaciones a la Ley Mann. El proceso culminó con un veredicto mixto: fue absuelto de los cargos más severos, pero declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

Este año, un tribunal de Nueva York lo sentenció a 50 meses de prisión. Actualmente, el exmagnate cumple condena en una institución federal en Nueva Jersey mientras avanza su apelación.