Miss Universo 2025: Renuncia de Costa de Marfil a su título estalla la polémica

La estructura del certamen Miss Universe 2025 volvió a tambalearse tras un giro inesperado.

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y una de las favoritas, anunció su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía. Su decisión, comunicada el 24 de noviembre a través de Instagram, abrió un nuevo capítulo en la creciente controversia que rodea al concurso celebrado este año en Tailandia.

Con un mensaje contundente, Yacé afirmó que su salida no responde a la derrota frente a la mexicana Fátima Bosch, quien se coronó Miss Universe 2025, sino a un asunto de principios. Según explicó, su trayectoria en los concursos le permitió conocer su fortaleza, pero continuar dentro de la organización ya no es compatible con los valores que busca defender.

La marfileña escribió: “Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”.

Su renuncia también llega después de atraer una enorme atención en la final, especialmente en un momento emotivo en el que rompió en llanto en el escenario, siendo consolada por varias concursantes.

Yacé aprovechó su comunicado para reforzar el propósito que siempre dijo tener como reina de belleza: convertirse en una inspiración para las niñas y jóvenes.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, expresó.

Al explicar por qué se aparta definitivamente del título regional, añadió: “Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”.

Además, dirigió un mensaje claro a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente: “Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”.

La renuncia de Yacé se inscribe en un ambiente ya cargado de cuestionamientos. La victoria de Fátima Bosch ha estado rodeada de controversias desde el primer momento. El incidente viral con el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, así como las acusaciones sobre presuntos vínculos comerciales entre Bernardo Bosch Hernández, padre de la ganadora y Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, han alimentado sospechas de favoritismo.

Rocha Cantú respondió este lunes con firmeza, negando cualquier irregularidad y anunciando acciones legales contra los medios que, según él, han publicado información falsa o difamatoria.

A pesar del clima tenso, Yacé se mostró respetuosa con sus compañeras. Felicitó a Bosch por su triunfo y dedicó unas palabras especiales a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una fuerte caída en la preliminar: “A Gabrielle, le deseo una pronta recuperación”, indicó.

La marfileña cerró su comunicado agradeciendo a quienes la han apoyado desde sus inicios y dejando claro que este es un punto de inflexión, no un final: “Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar”.

Su salida deja al certamen en un momento especialmente delicado: mientras Miss Universe intenta contener las acusaciones y defender su legitimidad, una de las concursantes más queridas se marcha denunciando que los valores que alguna vez la guiaron ya no están presentes.