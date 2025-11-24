Miss Universo 2025 | Exigen renuncia de la mexicana Fátima Bosch y desatan crisis por su triunfo

El detonante: las fuertes acusaciones del músico y exjurado Omar Harfouch, quien asegura que la competencia realizada el 20 de noviembre en Tailandia estuvo marcada por manipulación interna y decisiones previamente pactadas.

Harfouch, pianista y compositor con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, sostiene que la Organización Miss Universo habría utilizado un “jurado alterno” para garantizar que ciertas concursantes llegaran a la etapa final. Según él, ese mecanismo operó al margen de la evaluación oficial. Aunque el presidente de la organización, Raúl Rocha, reveló conversaciones donde asegura haber despedido al músico antes de la gala, Harfouch insiste en que Rocha “miente” y que revelará las pruebas en un documental para HBO programado para junio de 2026.

Pese a no presentar evidencia adicional hasta ahora, Harfouch utilizó sus redes sociales para difundir una serie de medidas que, según él, serían indispensables para restaurar la credibilidad del certamen. Entre ellas, destaca la solicitud de renuncia inmediata tanto de Fátima Bosch como del propio Raúl Rocha.

En sus palabras, el exjurado exigió:

“La renuncia inmediata de Miss México tras la confirmación de los vínculos financieros y políticos entre su familia y la Organización Miss Universo.” “La renuncia de Raúl Rocha, presidente del Comité de Miss Universo, y su destitución permanente […] debido a graves violaciones a la ética y al estatuto internacional.” “La creación de un comité independiente […] supervisado por una firma auditora certificada para verificar todos los votos nacionales e internacionales.” “Extender el mandato de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, por un año más, para construir una organización más sólida y transparente para Miss Universo 2026.” “Una investigación completa sobre la venta de la Organización Miss Universo a Puerto Rico, incluyendo la revisión de acuerdos escritos o verbales con socios puertorriqueños.”

Según Harfouch, estas acciones serían necesarias para evitar futuras manipulaciones y para reconstruir la confianza en el concurso.

Lejos de apagarse, la controversia creció cuando otras participantes comenzaron a respaldar abiertamente al músico. Miss Indonesia agradeció su denuncia con un mensaje directo: “Gracias Omar Harfouch por decir lo que se piensa y reconocer lo que muchos no ven detrás de escena. Tu voz significó más de lo que crees.”

A las pocas horas, Miss Noruega también alzó la voz durante una transmisión en vivo. Según su relato, varias competidoras habrían escuchado semanas antes que la lista de las diez finalistas ya estaba definida “con quince días de anticipación”, lo que alimentó sospechas entre las delegaciones.

El escándalo tomó mayor fuerza cuando circuló información que relacionaba al padre de Fátima Bosch, directivo de Pemex, con Raúl Rocha. Según versiones difundidas en redes, el funcionario habría otorgado una licitación por 745 millones de pesos a una empresa vinculada al empresario mexicano, lo que generó especulaciones sobre un posible conflicto de interés.

Ante la magnitud de las acusaciones, se emitió un comunicado asegurando que no existe actualmente ninguna relación contractual vigente entre Pemex y Rocha. Aun así, las dudas persisten y continúan alimentando la atención mediática.

Aunque por ahora las denuncias no han sido comprobadas, el ruido alrededor del certamen amenaza con empañar el año de reinado de Fátima Bosch. Las declaraciones de Harfouch, la adhesión de varias concursantes y las sospechas de vínculos empresariales colocan a Miss Universo en uno de sus momentos más complejos en años recientes.

Lo que ocurra en las próximas semanas, y especialmente el documental prometido para 2026, será determinante para definir si se trata de una acusación sin fundamentos o de un escándalo histórico dentro del mundo de los certámenes internacionales de belleza.