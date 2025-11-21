Karol G y Tainy lanzan ‘Única’: el nuevo himno que desata rumores sobre Feid

Los artistas volvieron a sacudir la industria musical con el estreno de un tema que mezcla nostalgia, romance y la estética cinematográfica que ha caracterizado los proyectos más recientes de ambos artistas.

El sencillo se publicó oficialmente esta noche en plataformas digitales, acompañado de un videoclip que ya está generando conversación entre millones de fanáticos. Y aunque ni la cantante colombiana ni el productor puertorriqueño han revelado a quién está dirigida la letra, las especulaciones sobre un mensaje velado hacia Feid comenzaron a inundar las redes desde el primer adelanto.

‘ÚNICA’ marca la más reciente colaboración entre dos de las figuras más influyentes del género urbano. Para Tainy, representa el segundo adelanto de su próximo proyecto discográfico, un álbum que viene cargado de expectativas tras el éxito rotundo de DATA. Desde octubre, cuando archivó todo el contenido de su cuenta de Instagram, el productor dejó claro que estaba preparando un nuevo capítulo creativo. En el post que publicó ese día, escribió un texto que sus seguidores no han olvidado: “Ganas de crear, hacerlo realidad, búsqueda, frustración, sufrimiento, duda, encuentras la musa. Ansioso, batalla interna. Dejar ir. Ya no es mío, es de ustedes, cumplí. Con todo y eso, aquí vamos de nuevo.”

Ese mensaje anticipaba lo que ya es evidente en el sencillo: un sonido emocional, introspectivo y cuidadosamente producido, donde Karol G aporta la interpretación cargada de sentimiento que se ha convertido en su sello global. La artista paisa, quien continúa consolidándose como una de las voces femeninas más poderosas de la música latina, entrega una actuación vocal cálida, vulnerable y profundamente melódica.

El videoclip, dirigido por Stillz, potencia esa atmósfera íntima con una narrativa visual casi onírica. Rodado en Malibú, el video utiliza elementos surrealistas y una paleta de colores difuminados que evocan recuerdos, deseo y la sensación de un sueño del que no se quiere despertar. Esta estética ya había sido insinuada en las primeras imágenes promocionales y ahora toma forma como un complemento perfecto para la historia que narra la canción.

Aunque nada está confirmado, el público no tardó en relacionar la letra con Feid, pareja sentimental de Karol G. En redes sociales, muchos han interpretado versos como “Y han pasado mil noches / y sigues tan presente” como una referencia directa al cantante paisa. Sin embargo, ni Karol ni Tainy han dado explicaciones, y toda la conversación permanece en el terreno de la especulación.

La canción incluye fragmentos como: “Tu boca besándome toda de una forma única / Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única / Lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única.”

A lo largo del tema, Karol G interpreta desde la añoranza, recordando un encuentro que marcó una historia emocional profunda. Tainy refuerza ese ambiente con un beat suave y progresivo, que mantiene el equilibrio entre lo urbano y lo melancólico.

El lanzamiento de ‘ÚNICA’ también ha reavivado la conversación sobre el próximo trabajo de Tainy y la posibilidad de nuevas colaboraciones entre ambos artistas. Lo cierto es que el sencillo ha sido recibido con entusiasmo y promete convertirse en uno de los temas más comentados de la temporada, especialmente por el componente emocional que se percibe tanto en la letra como en la interpretación.

A continuación, parte de la letra oficial del tema, que refuerza la nostalgia de la historia: “Nada puede salir mal / Tú y yo en el mismo canal / Sonó el teléfono, él me dijo ‘No vayas a contestar’ / Quédate conmigo, ma’.”

‘ÚNICA’ ya está disponible en todas las plataformas digitales, con un videoclip que sigue sumando reproducciones en solo minutos. Si algo confirma este lanzamiento, es que Karol G y Tainy continúan siendo una combinación explosiva en la música latina, capaces de conectar con la emoción del público y de encender, una vez más, el debate sobre la vida sentimental de la artista.