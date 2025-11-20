Miss Jamaica 2025 sufre impactante caída en la preliminar de Miss Universo

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, cayó desde el escenario durante su presentación en la ronda de traje de noche. El incidente ocurrió la noche del 19 de noviembre, justo cuando la concursante avanzaba con paso firme luciendo un vestido naranja fluido que cautivaba al público.

Lo que inició como un desfile seguro cambió abruptamente cuando Henry dio un paso en falso y se desplomó desde la tarima. Los asistentes reaccionaron de inmediato con gritos de alarma, mientras miembros de la producción corrieron hacia el área para auxiliarla. Videos compartidos en TikTok captaron el momento exacto en que el personal médico la retiraba en camilla, lo que generó una oleada de preocupación en redes sociales y entre las propias concursantes.

Tras horas de incertidumbre, la Miss Universe Organization (MUO) difundió un comunicado en el que confirmó que la representante jamaicana estaba estable. Según información citada por USA Today, la joven de 28 años presentó “un par de heridas menores” y ninguna fractura. La noticia llevó alivio a los miles de seguidores del certamen, quienes se mantuvieron atentos a su evolución.

El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, se trasladó al hospital de Bangkok donde Henry fue ingresada y compartió una actualización poco después de la medianoche.

“Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla”, escribió en redes sociales, mensaje que rápidamente se viralizó.

Aunque su condición es estable, la organización informó que Henry seguirá bajo observación médica conforme a los protocolos de recuperación. Hasta el momento, no se ha confirmado si podrá retomar su participación en la gala final del certamen, programada para el 21 de noviembre.

La caída de Miss Jamaica generó un ambiente de preocupación entre las 120 delegadas que compiten por la corona. Fátima Bosch, Miss México, relató a la corresponsal de Sale el Sol TV lo que supo del incidente.

“Nos enteramos que se cayó en el hoyo que está en el escenario… Rápidamente tomaron acción”, explicó. Añadió que la MUO actuó de manera inmediata: “La Organización de Miss Universo hizo lo correcto y se la llevó al hospital. Le mandamos mensaje, pero no creo que ahorita esté viendo el celular”.

Finalmente, Bosch expresó su deseo de que Henry se recupere pronto y pueda estar “al cien para la final”.

Gabrielle Henry es oftalmóloga y especialista en salud visual. Además, es fundadora de la See Me Foundation, una organización dedicada a crear oportunidades educativas y económicas para personas con discapacidad visual en Jamaica. Días antes del accidente, compartió su emoción por participar en el certamen:

“Es verdaderamente notable estar entre 120 delegadas representando a sus países y tener la oportunidad de experimentar la cultura y la hospitalidad tailandesa”, señaló en entrevista con The Jamaica Gleaner.

El accidente de Miss Jamaica se suma a una serie de incidentes que han generado controversia en esta edición de Miss Universo. A inicios de noviembre, el director de Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, enfrentó duras críticas tras llamar “estúpida” a Miss México durante una transmisión en vivo. Las repercusiones incluyeron sanciones impuestas por la MUO, que prácticamente lo dejaron fuera de los eventos oficiales del certamen.

A esto se añadió la renuncia el 18 de noviembre del juez Omar Harfouch, quien denunció supuestas irregularidades en la selección de finalistas y la existencia de un “jurado improvisado”. La organización rechazó sus afirmaciones de manera tajante.

La final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre a las 8:00 a.m. en horario local de Tailandia. Para países como Perú, Colombia, Ecuador y Canadá, la transmisión se podrá ver el 20 de noviembre a las 8:00 p.m. (ET) debido a la diferencia horaria.