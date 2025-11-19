Sean 'Diddy' Combs enfrenta nueva investigación por denuncia de abuso sexual

El nombre del productor volvió a colocarse en el centro de la polémica tras la apertura de una nueva investigación en su, ahora en el condado de Los Ángeles.

Combs, empresario y una de las figuras más influyentes del hip-hop, cumple actualmente una condena federal de más de cuatro años en Nueva Jersey por delitos vinculados al transporte de personas para encuentros sexuales remunerados.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmó que ha comenzado a revisar formalmente una denuncia presentada por un publicista y productor musical masculino, cuya identidad continúa reservada por razones de seguridad y privacidad según el informe policial. La acusación se suma a los múltiples señalamientos que han surgido contra Combs en los últimos años, aunque esta vez se apoya en un reporte oficial enviado desde Florida.

De acuerdo con el denunciante, el episodio principal ocurrió a finales de 2020, cuando fue convocado a una sesión fotográfica en un almacén de Los Ángeles. El motivo del encuentro estaba relacionado con prendas que pertenecieron al fallecido rapero Notorious B.I.G., colaborador cercano de Combs y una figura icónica del hip-hop.

El reporte detalla que, durante la reunión, Combs presuntamente se expuso y le pidió que realizara un acto sexual. El denunciante afirmó que después, el productor le lanzó una camisa sucia que habría pertenecido al propio Notorious B.I.G. Según la declaración, el hombre no habló sobre el incidente durante años debido a la vergüenza que sentía. Fue recién en septiembre de este año cuando decidió comunicarse con la policía de Largo, Florida, poco después de la condena más reciente de Diddy.

El informe también menciona un segundo episodio ocurrido en marzo de 2021. El denunciante asegura que dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs ingresara a la habitación y lo llamara “soplón”, tras lo cual habría cometido un acto de agresión sexual. Ambos hechos forman parte de la investigación que ahora adelantan las autoridades de Los Ángeles.

Este lunes, representantes del Sheriff informaron que recibieron la copia oficial del reporte el pasado viernes y que el caso ya está en manos de los investigadores. La institución señaló, en declaraciones recogidas por Associated Press, que la investigación continúa en curso.

La reacción pública de la defensa de Diddy llegó rápidamente. Su abogado civil, Jonathan Davis, emitió una postura contundente: “Déjenme ser absolutamente claro, el señor Combs niega categórica y rotundamente, por ser falsas y difamatorias, todas las acusaciones de que haya abusado sexualmente de cualquier persona”, afirmó.

El abogado también argumentó que no es posible responder a cada alegación, pues muchas de ellas carecerían de sustento: “No puedo responder individualmente a cada alegación sin fundamento”.

Sean Combs fue condenado en julio por transportar a sus parejas y trabajadores sexuales masculinos entre distintos estados del país, bajo la influencia de drogas, durante varios años. Aunque fue absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado, que implicaban penas de por vida, sí fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por violaciones a la Ley Mann.

Inicialmente, su salida estaba prevista para mayo de 2028, pero tras una infracción cometida dentro del centro de detención, su liberación quedó fijada para el 4 de junio de 2028. Aun así, fuentes judiciales señalan que podría aspirar a reducciones adicionales mediante programas de tratamiento y rehabilitación dentro de la prisión.

La presencia de prendas pertenecientes a Christopher Wallace (Notorious B.I.G.) en la denuncia revive las conexiones históricas entre ambas figuras. Wallace fue asesinado en Los Ángeles en 1997, y aunque en su momento se especuló sobre el enfrentamiento con 2Pac, las autoridades nunca encontraron pruebas que vincularan a Combs con aquel crimen.

Por ahora, la defensa del rapero no ha emitido más comentarios y las autoridades continúan revisando la nueva denuncia que podría agravar el panorama legal del productor.