Disney sorprende con el primer vistazo al live-action de Moana y confirma a Dwayne Johnson

Finalmente se reveló el primer adelanto de la versión en acción real de uno de los proyectos más esperados de la compañía y una pieza clave en su estrategia de relanzamiento de franquicias.

El teaser, publicado este lunes, confirma el regreso de Dwayne Johnson como el semidiós Maui y presenta oficialmente a la joven actriz Catherine Lagaʻaia, quien encarna a la nueva Moana en su debut cinematográfico.

La producción, dirigida por Thomas Kail, conocido por su trabajo en Hamilton, vuelve a narrar la travesía de la adolescente polinesia que abandona su isla natal, Motunui, para enfrentar al océano y salvar a su comunidad. El adelanto recupera el tono épico del clásico animado de 2016 e incluye un fragmento de la icónica canción “How Far I’ll Go”, nominada al Oscar en 2017.

En el nuevo adelanto se aprecia que Disney apuesta por una recreación visual cercana a la cinta animada, con escenarios naturales y un diseño que honra los elementos culturales del Pacífico. La protagonista, impulsada por el deterioro de su hogar y su conexión espiritual con el mar, vuelve a buscar al impredecible Maui para restablecer el equilibrio de la naturaleza.

El elenco del live-action integra a varios actores vinculados a la herencia polinesia: John Tui interpreta al padre de Moana, Frankie Adams a la madre y Rena Owen encarna nuevamente a la entrañable Gramma Tala. La producción corre a cargo de Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, este último también involucrado en la banda sonora.

Miranda, compositor de éxitos como “How Far I’ll Go”, participa en la musicalización de la nueva versión y mantiene la esencia de las piezas que marcaron a toda una generación. En el teaser también se escucha un adelanto de “You’re Welcome”, interpretada por Johnson, quien retoma su rol con entusiasmo.

La gran revelación del teaser es la actriz samoana Catherine Lagaʻaia, de 17 años, quien expresó su emoción por representar a una figura tan significativa para las culturas del Pacífico. En declaraciones recogidas por Variety, la intérprete destacó: “Estoy muy emocionada de asumir este personaje porque Moana es una de mis favoritas. Mi abuelo proviene de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa.”

La actriz añadió que su nombramiento es también un compromiso cultural: “Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a niñas que se parecen a mí.”

Su presencia en el reparto refuerza la intención del estudio de construir una adaptación respetuosa y auténtica, evitando las críticas que en ocasiones han acompañado a otros remakes de Disney.

Para esta adaptación, Disney reunió a parte del equipo original de la película animada. Jared Bush participa como coguionista junto a Dana Ledoux Miller, mientras que Mark Mancina vuelve a encargarse de la música.

El live-action llega menos de diez años después del estreno de la cinta original, que recaudó más de 643 millones de dólares a nivel internacional y se convirtió en uno de los mayores éxitos contemporáneos de Disney, junto a Frozen y Encanto.

Este proyecto se suma a la ampliación del universo de Moana. La compañía inicialmente había anunciado una serie animada para su plataforma de streaming, pero la propuesta evolucionó hacia una segunda película animada, que superó los 1.000 millones de dólares de recaudación global el año pasado.

Con la llegada del live-action, Disney busca consolidar la vigencia de la historia y expandir su alcance entre nuevas audiencias. La presencia de Johnson y un elenco estrechamente vinculado a la cultura polinesia apuntan a una recepción masiva cuando la película llegue a los cines.

La versión en acción real de Moana está programada para estrenarse el 10 de julio de 2026 en Estados Unidos, un lanzamiento que ya genera expectativa mundial.