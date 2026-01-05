En el lugar, donde se erige la representación de los estudiantes panameños intentando izar la bandera nacional, se observa una gran cantidad de desechos, además de daños visibles en la estructura, lo que genera preocupación entre ciudadanos y transeúntes que a diario circulan por la zona.

Ciudad de Panamá, Panamá/El monumento dedicado a los Mártires del 9 de Enero de 1964, ubicado en la avenida de los Mártires, uno de los espacios históricos más emblemáticos del país, presenta un evidente estado de abandono, marcado por la acumulación de basura, signos de deterioro y la ausencia de mantenimiento regular.