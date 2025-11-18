Belinda bajo ataque espiritual: Mhoni Vidente afirma que una mujer le hace brujería

La reconocida vidente encendió las alarmas entre los seguidores de la cantante tras revelar una serie de visiones inquietantes sobre su futuro.

En una reciente lectura de tarot, la astróloga aseguró que la intérprete mexicana estaría atravesando un periodo de alta vulnerabilidad espiritual y advirtió que podría enfrentar una tragedia si no se protege adecuadamente.

Desde el inicio de su lectura, Mhoni no dudó en resaltar la fortaleza y versatilidad de la artista: “Belinda es una mujer muy guapa y de signo leo y eso significa que se puede reinventar muy fácilmente”, afirmó. Sin embargo, la vidente también anticipó un escenario complejo marcado por energías negativas, conflictos mediáticos y un presunto ataque espiritual por parte de una mujer.

Belinda ha estado recientemente en el centro de la controversia debido al libro publicado por Lupillo Rivera, quien afirmó que ambos mantuvieron una relación sentimental y divulgó detalles que han generado debate público. La cantante ha negado rotundamente esa versión y, como medida formal, solicitó una orden de restricción contra el intérprete.

Lupillo respondió con una estrategia legal agresiva, preparando una demanda por falsedad de declaración al considerar que Belinda habría negado públicamente la relación, pero reconocido ante autoridades un involucramiento romántico.

Pese a la intensidad mediática de este conflicto, Mhoni asegura que dichas disputas no definirán el futuro de la artista: “La demanda de Lupillo Rivera no le va a hacer nada… pero la brujería que le están haciendo… que le está haciendo una mujer que le trae mucha envidia”, afirmó de forma categórica durante la lectura.

Según Mhoni Vidente, el verdadero peligro para Belinda no radica en la arena legal sino en un presunto ataque espiritual dirigido por una mujer motivada por la envidia. “Últimamente hay muchas personas que le han estado haciendo daño, por eso ha tenido problemas y tiene muchas envidias y le están haciendo brujería”, aseguró mientras interpretaba sus cartas.

La vidente insiste en que existen energías densas afectando la estabilidad emocional, física y profesional de la artista. Más allá de los conflictos con Lupillo Rivera, afirma haber identificado señales de un peligro mayor que podría desencadenar consecuencias funestas si no se atiende de inmediato.

Ante lo que considera un riesgo inminente, Mhoni hizo un llamado directo y urgente a la cantante para que active medidas de protección espiritual. Su advertencia fue explícita y personal: “Belinda lo que tiene que hacer es: inmediatamente prender una veladora de las siete potencias. Yo sé que ella cree mucho en esto”.

Te puede interesar: Zendaya marca distancia de Sydney Sweeney por nuevas polémicas

Te puede interesar: Jacob Elordi y Margot Robbie desatan polémica con el explosivo tráiler de ‘Cumbres borrascosas’

La vidente continuó con instrucciones específicas, asegurando que las cartas mostraban un panorama aún peor si la artista no actúa pronto. Por ello, le habló directamente a la cantante en un tono de advertencia solemne: “Belinda, date una barrida con un huevo rojo, prende el cirio pascual, reza varias veces la oración de las doce verdades”.

De acuerdo con Mhoni, ignorar estas recomendaciones podría ponerla en una situación altamente peligrosa: “Puedes tener un accidente o una tragedia, por favor protégete de la gente mal vibrosa”.

Las declaraciones de Mhoni Vidente han generado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores se mostraron preocupados, mientras que otros consideran que estas visiones reflejan la presión mediática y emocional que la artista ha enfrentado en las últimas semanas.

Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones espirituales, Belinda se encuentra en un momento de intensa exposición pública, y los mensajes de advertencia de Mhoni han añadido un nuevo ingrediente a una situación que ya venía cargada de tensión.