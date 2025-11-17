Zendaya marca distancia de Sydney Sweeney por nuevas polémicas

La expectativa por el estreno de Euphoria temporada 3 , anunciada para 2026, volvió a colocar a su elenco en el centro de la conversación.

Sin embargo, esta vez el foco no está en la trama ni en su esperado salto temporal, sino en un presunto quiebre entre dos de sus figuras principales: Zendaya y Sydney Sweeney. De acuerdo con información publicada por Daily Mail, ambas actrices estarían atravesando un distanciamiento marcado por diferencias políticas y controversias que han dominado la conversación pública en torno a Sweeney.

Fuentes citadas por el medio británico aseguran que la relación profesional entre las protagonistas se ha deteriorado en los últimos meses, al punto de que Zendaya se habría negado a aparecer en eventos o sesiones fotográficas junto a Sweeney. La decisión, según los reportes, estaría directamente relacionada con las polémicas generadas por una campaña publicitaria de Sweeney con American Eagle, calificada de racista por sectores de la audiencia y que recientemente ganó relevancia luego de que Donald Trump la elogiara públicamente tras conocerse que la actriz está registrada como republicana.

De acuerdo con la información citada por Daily Mail, Zendaya, protagonista y también productora ejecutiva de Euphoria, estaría tomando distancia para evitar que una simple imagen conjunta pueda interpretarse como un aval a las decisiones o posicionamientos de su compañera de reparto.

Una fuente explicó que la actriz de Dune quiere mantenerse completamente al margen de las controversias que rodean a Sweeney: “Zendaya no quiere ser vista validando las decisiones de Sydney. Prefiere mantener las distancias y concentrarse en su trabajo”, afirmó el informante.

El mismo testigo anónimo añadió que Zendaya teme que incluso una fotografía pueda convertirse en un gesto interpretado como apoyo a las declaraciones o colaboraciones de Sweeney: Zendaya teme que una simple fotografía junto a Sweeney pueda interpretarse como una aprobación indirecta de dichas polémicas, especialmente después de que Donald Trump elogiara la campaña publicitaria de la actriz al enterarse de que está registrada como republicana.

Este contexto habría provocado un ambiente de tensión extrema en el elenco. Según el reporte: La situación se ha vuelto tan tensa que se aseguró que Zendaya “se niega incluso a pararse a su lado” en entrevistas, alfombra roja y eventos públicos, reveló una fuente.

Las diferencias entre Zendaya y Sweeney no solo afectan la convivencia profesional, sino que también habrían generado problemas logísticos para HBO. Con una de las series más exitosas de la plataforma a punto de regresar, la cadena estaría evaluando cómo manejar la promoción sin exponer la tensión entre dos de sus rostros más visibles.

Te puede interesar: Mujer celebra una boda con una IA creada en ChatGPT y desata un debate mundial

Te puede interesar: Gamer impone récord Guinness tras bailar 144 horas sin detenerse

El equipo de la serie estaría contemplando una estrategia en la que cada actriz participe de manera independiente en las actividades de prensa, sin compartir paneles, entrevistas o alfombras rojas. La idea, según los reportes, sería proteger la imagen de la producción y evitar que la polémica afecte el impacto mediático del estreno.

Aunque los detalles de la nueva trama siguen bajo estricta reserva, el creador de la serie, Sam Levinson, adelantó que los nuevos episodios explorarán: “el costo de madurar y sobrevivir en un mundo donde la fama, el deseo y la moral entran en conflicto”.

La producción también prepara un giro importante: un salto temporal de al menos cinco años desde los últimos acontecimientos. El elenco principal se reducirá y la historia se enfocará especialmente en Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney) y Jules (Hunter Schafer).

Si bien HBO no ha emitido comentarios sobre los rumores de distanciamiento, lo cierto es que la conversación continúa creciendo, alimentada por el impacto mediático de ambas actrices y por la expectativa mundial en torno a la continuidad de una de las series más influyentes de la última década.