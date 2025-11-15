Gamer impone récord Guinness tras bailar 144 horas sin detenerse

El ingeniero húngaro Szabolcs Csépe, mejor conocido en línea como GrassHopper, se convirtió en el protagonista de uno de los logros más extremos del año al completar 144 horas bailando Dance Dance Revolution (DDR), una marca nunca antes alcanzada en la historia de los videojuegos de resistencia. Su proeza fue oficialmente validada por Guinness World Records, que la incluirá en la próxima edición del Guinness World Records Gamer’s Edition.

El desafío se realizó en Kecskemét, Hungría, y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Durante seis días consecutivos, Csépe mantuvo un ritmo constante frente a la plataforma de DDR: completó más de 3.000 canciones, superó las 22.000 calorías quemadas y dejó atrás la marca previa de 138 horas y 34 segundos. La comunidad gamer lo celebró como un nuevo referente global, especialmente entre quienes siguen de cerca los maratones de videojuegos que mezclan habilidad, resistencia y control mental.

La trayectoria de Csépe no empezó con este logro. A sus 34 años, combina su trabajo como ingeniero en tecnologías de la información con su rol de creador de contenido en Twitch y YouTube. Desde hace casi veinte años practica intensamente DDR, convirtiéndose en uno de los jugadores más constantes de Europa. Su apodo, GrassHopper, lo acompaña desde la infancia y simboliza su capacidad para moverse de manera incansable.

El gamer ya acumulaba varios récords Guinness antes de este maratón. En 2023 logró reconocimientos por sus sesiones prolongadas en videojuegos como Naruto (28 horas, 11 minutos y 32 segundos), Tetris Effect (32 horas, 32 minutos y 32 segundos) y Gran Turismo 7 (90 horas), según confirmó la página oficial de Guinness World Records. Su inspiración para este nuevo reto surgió al conocer el récord impuesto por Carrie Swidecki, quien en 2015 había bailado Just Dance durante más de 138 horas.

“Jugar DDR siempre es divertido para mí, así que este desafío fue, en pocas palabras, tediosamente alegre”, declaró Csépe a BBC al finalizar.

Alcanzar 144 horas no fue cuestión de improvisación. Csépe se sometió a seis meses de entrenamiento, en los cuales fortaleció especialmente piernas y glúteos, y diseñó una dieta basada en cereales y barras proteicas que le permitiera sostener niveles altos de energía. También realizó simulaciones completas del maratón con un pequeño equipo de apoyo para planificar hidratación, pausas y estrategias de descanso. “La preparación fue tan exigente como el propio maratón”, aseguró.

Guinness World Records establece normas particulares: por cada hora de juego, el participante recibe 10 minutos de descanso acumulables, que pueden utilizarse para comer, dormir o ir al baño. Todos los descansos deben documentarse minuciosamente. Además, para validar el intento, se exige un mínimo de 10 minutos finales de juego ininterrumpido. Estas reglas buscan garantizar transparencia en cada intento de récord.

Desde su lanzamiento por Konami en 1998, Dance Dance Revolution marcó un antes y un después en los videojuegos musicales. Su mezcla de ritmo, agilidad y ejercicio físico lo convirtió en un fenómeno global, presente en arcades, consolas y torneos internacionales. En Noruega, incluso fue reconocido como deporte oficial en 2004. Para Csépe, la elección del juego no fue casual: “DDR siempre fue diversión y superación, y elegirlo para este reto fue una decisión natural”.

El Dr. Chris Seenan, fisioterapeuta y profesor en la Universidad de Stirling, advirtió en declaraciones a Daily Mail que este tipo de desafíos implica un fuerte estrés para el organismo. “Es preferible optar por actividad regular y moderada a lo largo de la semana, y no concentrar la exigencia en un solo esfuerzo”, señaló. También recomendó descanso frecuente, hidratación y atención a cualquier señal de fatiga extrema.

Tras romper la marca, Csépe expresó a Guinness su orgullo por conseguir un reto tan exigente y envió un mensaje a quienes se inspiran en su camino: disfrutar el videojuego, atreverse a nuevos desafíos y cuidar siempre la salud.