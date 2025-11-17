Jacob Elordi y Margot Robbie desatan polémica con el explosivo tráiler de ‘Cumbres borrascosas’

La esperada adaptación dirigida por Emerald Fennell dio un nuevo giro a la conversación cinematográfica tras el lanzamiento de su tráiler oficial.

Warner Bros. sorprendió al público el pasado 3 de septiembre con un primer teaser cargado de tensión erótica y atmósfera oscura, pero el nuevo avance ha intensificado la expectativa y la controversia alrededor del proyecto encabezado por Margot Robbie y Jacob Elordi.

La directora, reconocida por obras provocadoras como Una joven prometedora y Saltburn, vuelve a apostar por una estética audaz y disruptiva para reinterpretar el clásico de Emily Brontë, descrita por Warner como “una audaz y original reinterpretación de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos”. El tráiler profundiza en la conexión turbulenta entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, una relación marcada por el deseo, los celos y la destrucción emocional.

El nuevo clip permite ver más detalles de la visión de Fennell: una puesta en escena estilizada, cinematografía de alto impacto y una narrativa marcada por la pasión desbordada. Según la descripción del estudio, la historia gira en torno a “la tumultuosa relación de Heathcliff y Catherine Earnshaw, dos amigos de la infancia cuyo intenso vínculo desembocará en su ruina”.

Con menos de 24 horas online, el avance ya superó 5 millones de visualizaciones, evidencia del enorme interés que genera esta versión del clásico gótico. La combinación de una estética moderna, una banda sonora inesperada y dos de los actores más mediáticos de la actualidad ha colocado a la película en primer plano incluso antes de su estreno.

Aunque el tráiler ha sido recibido con entusiasmo por una parte del público, la producción también ha estado rodeada de críticas desde su anuncio. El proyecto, producido por Margot Robbie a través de su compañía LuckyChap Entertainment, fue objeto de debate por la elección del elenco, considerado por algunos sectores como inapropiado para dar vida a los personajes originales debido a diferencias de edad o apariencia respecto a lo descrito en la novela.

Además, el vestuario que varios espectadores han calificado de anacrónico y la reinterpretación estilística de la obra han alimentado un intenso debate en redes sociales. Pero fue el primer adelanto, lanzado hace dos meses, el que encendió los ánimos de los fans más puristas. Ese clip inicial fue criticado por la “excesiva carga sexual expuesta” y por el uso de música original de Charli XCX, una elección que muchos consideraron incompatible con una historia de época.

Desde entonces, la conversación sobre la fidelidad de la adaptación se ha mantenido activa, y con el nuevo tráiler, el ruido no ha hecho más que crecer.

Fennell ha demostrado en sus obras anteriores que no teme desafiar las expectativas del público. En esta ocasión, su propósito parece claro: modernizar el relato de Brontë sin perder la esencia de tragedia, obsesión y venganza que ha convertido Cumbres borrascosas en una de las novelas más influyentes del siglo XIX.

El estudio ha dejado entrever que la película buscará conectar con las nuevas generaciones mediante una estética contemporánea, un enfoque estilizado del drama romántico y un tono mucho más provocador que adaptaciones anteriores.

A pesar de la controversia o quizás gracias a ella, la cinta ha logrado una enorme visibilidad global. Para algunos críticos, el debate podría beneficiar su llegada a cartelera; para otros, podría marcar la primera gran división entre quienes buscan reinterpretaciones arriesgadas y quienes esperan una adaptación fiel al espíritu de Brontë.

La fecha de estreno está programada para el 14 de febrero de 2026, un lanzamiento estratégico que apunta al público que consume dramas románticos intensos durante la temporada.

Lo que sí está claro es que Cumbres borrascosas se perfila como uno de los estrenos más discutidos del próximo año, con Robbie y Elordi al centro de una tormenta cinematográfica que promete no disiparse pronto.