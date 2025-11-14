Lady Gaga confiesa su hospitalización psiquiátrica tras la película 'A Star Is Born'

La artista abrió una de las páginas más vulnerables de su historia personal y profesional al revelar que, durante la filmación de A Star Is Born en 2017, atravesó una crisis de salud mental tan severa que terminó hospitalizada para recibir atención psiquiátrica.

La confesión, dada en una entrevista publicada por Rolling Stone el 13 de noviembre, expone la presión silenciosa que vivió mientras simultáneamente preparaba su gira mundial Joanne y protagonizaba la película que más tarde la llevaría a ganar un Oscar.

Lady Gaga, que hoy tiene 39 años, describió ese periodo como uno de los más oscuros de su vida. “Hice A Star Is Born bajo los efectos del litio”, reconoció, una frase que rápidamente generó conmoción entre sus seguidores y en la industria. Según relató, su estado emocional se deterioró tanto que incluso su familia notó cambios drásticos. “Hubo un día en que mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana’”, recordó. Ese aviso se convirtió en un punto de ruptura: canceló su gira y detuvo por completo su actividad artística.

La caída emocional de Gaga llegó a su punto más crítico poco después. “Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica”, afirmó. El agotamiento, la ansiedad y el peso de las expectativas la habían dejado sin fuerzas. “Necesitaba un respiro. No podía hacer nada… Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador. Hubo un momento en que pensé que no podría recuperarme”, confesó.

Sin embargo, buscar ayuda profesional marcó el inicio de una recuperación que, según asegura, le salvó la vida. Tras recibir el tratamiento necesario, Gaga pudo celebrar con claridad el éxito monumental de A Star Is Born, film que protagonizó junto a Bradley Cooper y que le valió premios Oscar y Grammy. Hoy mira esa etapa con una mezcla de gratitud y alivio. “Me siento muy afortunada de estar viva”, subrayó. “Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto”.

Aunque A Star Is Born se convirtió en un fenómeno global, no fue el único proyecto que dejó huella en su salud emocional. La cantante también reconoció que durante el rodaje de House of Gucci en 2021 atravesó nuevamente dificultades internas. “No creo que lo hiciera muy bien durante el rodaje de esa película. Para nada”, admitió, señalando que la carga psicológica del personaje afectó profundamente su bienestar.

A pesar de los desafíos vividos durante la última década, Lady Gaga asegura que hoy se encuentra en un lugar completamente distinto. “Soy una persona sana e íntegra”, afirmó en la entrevista, una transformación que atribuye en gran parte a su vida sentimental actual. Desde 2019 mantiene una relación con el empresario Michael Polansky, a quien reconoce como un pilar decisivo en su proceso de reconstrucción emocional. “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia”, dijo sobre él. La forma en que Michael la acompañó fue, según cuenta, esencial para que pudiera verse a sí misma con claridad. “Lo que él vio fue que yo sentía que estaba muy lejos de donde debía estar”, relató.

Te puede interesar: Adele debutará como actriz en 'Cry to Heaven', el nuevo drama histórico dirigido por Tom Ford

Te puede interesar: El diablo viste a la moda 2: el tráiler revela el reencuentro entre Miranda y Andy tras 20 años

El apoyo de Polansky representó algo que ella no había experimentado antes. “Quería cuidarme. Y nunca me habían querido así. Mi vida era importante para él. No era una fiesta. Me ayudó a comprender que mi vida era valiosa”, concluyó, aludiendo al impacto directo de su relación en su estabilidad emocional actual.

Estas revelaciones no solo muestran el lado más humano de una de las artistas más influyentes del siglo XXI, sino que también reavivan la conversación sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento, donde las presiones y exigencias suelen camuflar batallas internas profundas.