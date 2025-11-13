Adele debutará como actriz en 'Cry to Heaven', el nuevo drama histórico dirigido por Tom Ford

Aunque será su primer papel como actriz, Adele ya tiene experiencia en la industria cinematográfica.

Adele, una de las voces más reconocidas de la música contemporánea, está lista para dar un salto inesperado en su carrera

La ganadora del Óscar por Skyfall debutará como actriz en Cry to Heaven, la nueva película dirigida por el diseñador y cineasta Tom Ford. El proyecto, basado en la novela homónima de Anne Rice autora del clásico Entrevista con el vampiro, promete ser una de las producciones más ambiciosas y elegantes del cine histórico reciente.

El largometraje, actualmente en fase de preproducción entre Londres y Roma, trasladará a los espectadores al siglo XVIII, en una Venecia llena de lujo, arte y oscuridad. La historia sigue a un noble veneciano y a un joven cantante de ópera castrado, cuyas vidas se entrelazan de manera trágica y poética.

Según adelantó Deadline, el rodaje comenzará en enero de 2026 y la película se estrenará en otoño del mismo año. Adele compartirá pantalla con un elenco de renombre internacional, entre ellos Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Mark Strong, George MacKay, Paul Bettany, Thandiwe Newton y Hunter Schafer. También participarán Ciarán Hinds, Theodore Pellerin, Cassian Bilton, Daryl McCormack, Lux Pascal y Hauk Hannemann.

El fichaje de Adele ha causado gran expectación, especialmente tras su decisión de hacer una pausa en la música tras finalizar su residencia en Las Vegas. “No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto”, confesó en julio de 2024 en declaraciones a Variety. Esta pausa, lejos de alejarla del arte, parece haberla conducido hacia un terreno nuevo: la interpretación.

Aunque será su primer papel como actriz, Adele ya tiene experiencia en la industria cinematográfica. En 2012 compuso Skyfall, el tema principal de la película de James Bond del mismo nombre, una composición que le valió el Premio Óscar, un Globo de Oro y un Grammy. Aquella incursión marcó el inicio de su vínculo con el cine, pero ahora la artista británica asume un desafío mucho mayor: encarnar un personaje dentro de una historia intensa, emocional y visualmente deslumbrante.

Tom Ford, conocido tanto por su legado en la moda como por sus dos películas anteriores. Un hombre soltero (2009) y Animales nocturnos (2016), vuelve a apostar por un drama psicológico envuelto en estética sofisticada y dilemas humanos profundos. Cry to Heaven será su tercer largometraje como director y guionista, y también el primero que financiará de manera independiente antes de buscar distribuidor.

En palabras de críticos citados por Variety y Deadline, la unión de Ford y Adele podría dar lugar a una producción “de alto impacto visual y emocional”. La novela de Anne Rice, en la que se inspira la película, explora temas como la identidad, el poder, la belleza y el sacrificio, ambientados en una época donde la música y la tragedia se fundían en una misma nota.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el papel específico que interpretará Adele, fuentes cercanas al equipo aseguran que su personaje tendrá un peso narrativo clave en el desarrollo del conflicto.

El proyecto también marca una reunión entre Ford y algunos de sus colaboradores más cercanos del pasado, como Colin Firth y Aaron Taylor-Johnson, quienes participaron en sus anteriores películas. Esto refuerza la expectativa de que Cry to Heaven mantendrá la mezcla de elegancia, tensión y profundidad emocional que caracteriza la filmografía del director.

Con un elenco de primer nivel, una historia firmada por una de las autoras más influyentes del siglo XX y la participación de una superestrella mundial como Adele, Cry to Heaven promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de 2026.