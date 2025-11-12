Sabrina Carpenter da el salto al cine protagonizando 'Alicia en el país de las maravillas'

La artista estadounidense Sabrina Carpenter protagonizará y producirá un musical inspirado en el clásico “Alicia en el país de las maravillas”, en una reinterpretación moderna del universo creado por Lewis Carroll, que combinará fantasía, surrealismo y mucho pop.

El proyecto, que aún no tiene título oficial, está siendo desarrollado por Universal Pictures y contará con la dirección y el guion de Lorene Scafaria, reconocida por su trabajo en la exitosa cinta Hustlers (2019), protagonizada por Jennifer Lopez. Según Variety, la historia presentará una versión contemporánea y musical del mágico mundo de Carroll, en la que la estética onírica del cuento se entrelazará con el estilo vibrante y juvenil que caracteriza a Carpenter.

Además de liderar el elenco, la intérprete de Espresso será también productora ejecutiva a través de su compañía At Last Productions, en alianza con Marc Platt, el productor detrás de La La Land y Wicked. A ellos se suman Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton por parte de Alloy Entertainment, mientras que Ryan Jones y Jacqueline Garell supervisarán el proyecto desde Universal.

El anuncio llega en el momento más exitoso de la trayectoria de Sabrina Carpenter, quien a sus 25 años vive una verdadera explosión artística. Tan solo la semana pasada, la cantante fue nominada a seis premios Grammy por su séptimo álbum de estudio, Man’s Best Friend, incluyendo Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Su anterior trabajo discográfico, Short n’ Sweet (2024), la consolidó como una de las artistas pop más influyentes de su generación, logrando un fenómeno global tanto en ventas como en críticas. Con este nuevo salto al cine, Carpenter busca unir sus dos grandes pasiones: la música y la actuación.

Aunque muchos la identifican como cantante, Sabrina Carpenter tiene una sólida trayectoria en la actuación. Comenzó su carrera en Disney Channel y posteriormente participó en películas como Tall Girl (Netflix) y The Hate U Give. Sin embargo, este nuevo musical representa su primer papel protagónico en una gran producción de Hollywood y marca su regreso al cine tras varios años centrada en su carrera musical.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto citadas por Variety, fue la propia Carpenter quien presentó la idea a Universal en 2024, buscando desarrollar un musical que fusionara su identidad artística con una narrativa visual impactante. Con el tiempo, la propuesta evolucionó y se transformó en una reinterpretación del universo de Alicia en el país de las maravillas, bajo la dirección creativa de Scafaria.

La directora Lorene Scafaria, además de su éxito con Hustlers, cuenta con una destacada trayectoria en televisión, habiendo trabajado en series de HBO como Succession y I Love L.A. Entre sus créditos también se incluyen las películas The Meddler y Seeking a Friend for the End of the World. Actualmente, se encuentra preparando Jonty, un thriller producido por A24 y protagonizado por Jesse Plemons y Cole Escola.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Carpenter se vincula a un proyecto inspirado en el clásico literario de Carroll. En 2020, Netflix había adquirido una propuesta musical sobre Alicia en el país de las maravillas, también producida por At Last Productions, aunque nunca llegó a concretarse. Cuatro años más tarde, la idea resurge con más fuerza y bajo el respaldo de un gran estudio.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha de inicio de rodaje ni el elenco que acompañará a Carpenter, pero Universal ya considera este musical como una de sus producciones más ambiciosas de los próximos años.

Con su talento, visión creativa y un equipo de primer nivel, Sabrina Carpenter parece dispuesta a reinventar uno de los clásicos más queridos de la literatura en una experiencia cinematográfica única.