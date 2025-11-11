¡Alerta global! Estas son las contraseñas más usadas y más fáciles de hackear

En plena era digital, donde cada clic deja una huella, millones de personas continúan utilizando contraseñas tan simples como “ 123456 ” o “ admin ”.

Así lo confirmó el más reciente informe de NordPass, que analizó más de 2.000 millones de contraseñas filtradas en los últimos años y elaboró un listado con las más comunes del planeta.

Pese a los constantes llamados de expertos en ciberseguridad y las recomendaciones de las grandes empresas tecnológicas, los resultados muestran que los hábitos digitales siguen siendo peligrosamente vulnerables.

La contraseña “123456” encabeza, una vez más, la lista de las más utilizadas en el mundo, con 7,6 millones de apariciones. Le siguen las variaciones “12345678” y “123456789”, lo que demuestra que, aunque los usuarios intentan complicar un poco más sus claves, el patrón sigue siendo el mismo.

El informe de NordPass reveló también que términos como “admin”, “password”, “11111” y “123” se mantienen entre las diez más repetidas a nivel global. “Estos resultados son una muestra clara de que la mayoría de las personas prioriza la facilidad para recordar sobre la seguridad”, explicó uno de los analistas del reporte.

De hecho, según las cifras, el 38,6% de las 1.000 contraseñas más populares contiene la secuencia “123”. Otras tendencias incluyen:

Un 3,1% de las claves con las letras “abc”.

Un 3,9% con variaciones de “password” o “pass”.

Un 2,7% que incluye la palabra “admin”.

Un 1,6% con la combinación “qwerty”, inspirada en la disposición de los teclados.

Una de las sorpresas del ranking fue la aparición de términos asociados a la cultura digital. Por ejemplo, la palabra “Minecraft” referencia al popular videojuego fue utilizada más de 70.000 veces como contraseña. También se detectaron variantes como “India@123”, una combinación recurrente en distintas regiones.

Los expertos explican que estas elecciones reflejan la influencia de los gustos personales y el entorno cultural en la creación de contraseñas. Sin embargo, su previsibilidad convierte a estos términos en blancos fáciles para los ciberataques automatizados.Uno de los errores más frecuentes es utilizar la misma contraseña en múltiples plataformas. Los especialistas advierten que esto facilita el trabajo de los ciberdelincuentes: una sola brecha puede dar acceso a correos electrónicos, redes sociales, servicios financieros y hasta archivos personales.

“El peligro no está solo en tener una contraseña débil, sino en repetirla en diferentes cuentas”, explican desde NordPass. “Cuando una base de datos se filtra, los atacantes prueban esas combinaciones en decenas de servicios. Por eso, un solo descuido puede comprometer toda la identidad digital del usuario”.

La investigación mostró que el 65,8% de las contraseñas expuestas tenía menos de 12 caracteres, y que un 6,9% ni siquiera alcanzaba los 8. Por eso, los expertos recomiendan adoptar hábitos más seguros:

Crear contraseñas de al menos 12 caracteres.

Combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos especiales.

Evitar incluir nombres personales, mascotas, fechas de nacimiento o datos públicos (como equipos deportivos o direcciones).

Además, sugieren cambiar las contraseñas cada cierto tiempo y no compartirlas con terceros, incluso en entornos de confianza.

Ante la dificultad de recordar contraseñas complejas, cada vez más usuarios recurren a los gestores de contraseñas, herramientas tecnológicas que crean y almacenan claves únicas en servidores cifrados. Estos programas generan combinaciones seguras imposibles de adivinar y reducen el riesgo de reutilización.

“Un gestor puede ser la diferencia entre perder una cuenta y mantener segura toda tu información”, afirman los especialistas. Sin embargo, advierten que su seguridad depende también del uso responsable del usuario y de elegir proveedores confiables.

En un mundo donde los ciberataques aumentan y la filtración de datos personales es cada vez más frecuente, reforzar la seguridad digital comienza por una contraseña fuerte.

El mensaje de los expertos es claro: las contraseñas cortas y predecibles pueden costar muy caro. En cambio, invertir unos minutos en crear una clave robusta puede proteger años de información personal. Porque, aunque parezca una tarea menor, en el universo digital actual una buena contraseña es la primera línea de defensa.