Detienen en Panamá a ciudadano belga buscado por Interpol por crimen organizado

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano de nacionalidad belga fue aprehendido este viernes 26 de diciembre en Panamá, tras ser requerido por las autoridades judiciales de su país por su presunta vinculación con delitos de crimen organizado y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre mantenía activa una notificación roja de Interpol, emitida a solicitud del Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas, por supuestos delitos relacionados con participación en organización criminal, lavado de dinero y la importación, venta y posesión de sustancias ilícitas con fines de comercialización.

La operación policial se desarrolló en el corregimiento de San Francisco, como resultado de labores de inteligencia, localización y cooperación internacional, coordinadas por la Policía Nacional a través de Interpol Panamá.

En el operativo participaron también agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos y del Servicio Motorizado Linces, quienes brindaron apoyo táctico durante la aprehensión.