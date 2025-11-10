Ángela Aguilar anuncia fecha de su boda religiosa con Christian Nodal y él la ignora

El mexicano optó por mantener silencio y concentrarse en su gira por Estados Unidos.

La relación entre los artistas vuelve a ocupar los titulares luego de que la joven cantante confirmara públicamente la fecha de su boda religiosa.

Durante una firma de autógrafos, Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de la esperada ceremonia: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo ante la emoción del público, confirmando que el enlace se celebrará en mayo de 2026.

La intérprete explicó además que ya se había casado por lo civil en una discreta ceremonia en Morelos, pero esta vez se trata de una boda religiosa, que promete ser un evento mucho más formal y tradicional. La noticia se viralizó en cuestión de horas y provocó una ola de reacciones entre los fanáticos y medios de espectáculos, que han seguido cada paso de la pareja desde su sorpresiva unión.

Mientras Ángela Aguilar compartía abiertamente su entusiasmo, Christian Nodal decidió no pronunciarse sobre el tema. En lugar de responder a las declaraciones de su esposa, el intérprete de Botella tras botella optó por llenar sus redes sociales de contenido musical, alejándose de cualquier conversación sobre su vida privada.

A través de sus historias de Instagram, Nodal publicó clips de su presentación en el famoso recinto de Los Ángeles, donde agradeció el apoyo del público: “Ya comenzó la gira por USA. Muchísimas gracias a toda mi gente de L.A por tanto amor, qué rico la pasamos”, escribió.

En los videos, el artista aparece interpretando éxitos como De los besos que te di y La Sinvergüenza, rodeado de aplausos y un lleno total. Sin embargo, no compartió ninguna imagen junto a Ángela Aguilar, lo que avivó los rumores de una posible distancia entre ambos.

El contraste entre los artistas es cada vez más evidente. Ángela Aguilar ha mantenido una relación cercana con sus fans, incluso en eventos de menor escala, donde interactúa con espontaneidad y responde preguntas personales. Nodal, en cambio, ha optado por mostrar únicamente su faceta profesional, concentrándose en su carrera y evitando referirse a su matrimonio.

Esta diferencia de estrategias ha sido interpretada por muchos como una forma de manejar la atención mediática: mientras ella no teme hablar de su vida sentimental, él prefiere proteger su privacidad tras varios meses de intensa exposición.

Desde que confirmaron su relación y posterior matrimonio civil en 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la música regional mexicana. Su unión generó controversia debido a la reciente separación de Nodal con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija.

A pesar de las críticas iniciales, ambos aseguraron estar “felices y comprometidos con su amor”. Sin embargo, la reciente falta de interacción pública entre ellos y la ausencia de Nodal en los anuncios de Ángela han alimentado nuevas teorías sobre el estado actual de su relación.

Por ahora, Ángela Aguilar parece enfocada en los preparativos de su boda religiosa y en seguir fortaleciendo su carrera, mientras que Christian Nodal continúa su gira por Estados Unidos, cosechando éxitos en escenarios llenos.

Aunque ninguno ha confirmado si habrá celebración pública o privada, la fecha ya está marcada: mayo de 2026 será el mes en que, según las palabras de Ángela, ambos volverán a darse el “sí” frente al altar.

Hasta el momento, el silencio de Nodal y la espontaneidad de Ángela mantienen viva la conversación en redes sociales y en los medios, consolidándolos como la pareja más comentada del regional mexicano.