Béisbol Juvenil 2026| Panamá Metro vs Coclé: Esto aconteció en los tres primeros episodios de ese partido del campeonato nacional

Panamá/Se ha jugado el primer tercio del partido que disputan Panamá Metro y Coclé, en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Después de dos entradas sin anotaciones, los 'metrillos' presionaron y partieron por delante en el marcador al concretar dos carreras en la parte alta del tercer episodio.

Edgardo Recuero y David Murillo anotaron las carreras que mantienen a Panamá Metro al frente en este partido de la segunda jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Por Coclé descontó Omar Ramos tras una base por bola con las bases llenas del lanzador abridor Abraham Wright al pelotero Johanel Roa en la parte baja de la tercera entrada.

La pizarra favorece a los 'metrillos' por 2 a 1.

A continuación detallamos los momentos precisos de esas anotaciones:

3ra. Alta

0-0 (2 Outs)

Lanzamiento descontrolado de Christian González y anota Edgardo Recuero desde la tercera base.

Metro 1-0 Coclé

3-1 (2 Outs)

Hit remolcador de Caleb Rivera. Anota David Murillo.

Metro 2-0 Coclé

3ra. Baja

3-0 (2 Outs)

Base por bola con las bases llenas a Johanel Roa. Anota Omar Ramos.

Metro 2-1 Coclé