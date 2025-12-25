Batallas, poder y perspectiva femenina le dan vida a ‘La guerra de los reinos’

¿Qué es más fuerte que el acero? Quizás la lealtad, el amor o ¿la ambición? La serie ‘La guerra de los reinos' intenta responder a esta pregunta mientras que, preciso, utiliza cada uno de estos elementos para crear una historia de fantasía épica donde los personajes se enfrentan no solo entre ellos, sino a sí mismos.

En esta producción dirigida por Cyrill Boss y Philipp Stennert narra la historia Hagen von Tronje (Gijs Naber / Penoza 2010 - 2017) un maestro de armas con un gran sentido de lealtad hacia su reino. En medio de las crisis, guerras y demás conflictos, reprime su amor secreto por la princesa Kriemhild (Lilja van der Zwaag /The new years - 2024) hasta que esta se enamora del nuevo matador de dragones, Sigfrido (Jannis Niewöhner / Napoleon - 2023), haciendo que las batallas se libren dentro y fuera del campo de batalla.

Aprovechando su reciente estreno en Universal+ tuvimos la oportunidad de conversar con la actriz danesa Rosalinde Mynster (Carmen Curlers / 2022-2025) quien interpreta a la valquiria Brunhild para conocer cuál es el rol de las mujeres en un contexto donde los hombres parecen ser los únicos con poder.

“Creo que la perspectiva femenina es muy importante en esta historia. Brunhild es, para mí, una especie de “rebelión contra el patriarcado”, porque representa una gobernante. Es quien reina su propio país, establece las reglas y solo se casará con un hombre que realmente la merezca. Así que no se dejará controlar por ningún hombre”, reflexiona la actriz sobre su personaje.

Te puede interesar: Multimillonario Larry Ellison aporta garantía a oferta de Paramount por Warner

Al analizar la historia de Brunhild, sin entrar en detalles para no adelantar nada a los espectadores, Rosalinde cree que se puede apreciar “lo dañino que es para la identidad de una mujer quedar atrapada bajo el control masculino, porque pierde su identidad. Pierde su poder, pierde su capacidad de ver con claridad”.

Al desarrollarse en un mundo de fantasía épica, para que el mensaje puede realmente llegar al espectador es necesaria la construcción de un personaje que se sienta real, tanto en el guión como en la pantalla, pero ¿cómo hace Rosalinde Mynster para darle esa profundidad a su interpretación?

“Sí, es una muy buena pregunta. Creo que para mí siempre es muy importante retratar a mujeres que se sientan como mujeres reales. Porque creo que hay muchos personajes femeninos que no se sienten como mujeres reales. Así que creo que, sin importar el género o el universo, si te mantienes fiel a la situación y a los sentimientos que provoca o muestra, se sentirá real también ahora, aunque ya no estemos en esa época en la que se desarrolla la serie. También he hecho mucho drama de época a lo largo de mi carrera. Y es más o menos lo mismo. Es como si experimentaran el mundo de forma muy diferente a como lo hacemos nosotros, pero la experiencia humana común de estar en una relación, de ser reprimida o no, es la misma. Así que siempre intento profundizar en la autenticidad de las emociones humanas en las situaciones”.

Mira también: Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix

Desglosando un poco más a su personaje, Rosalinde cree que Brunhild no tiene muchos conflictos internos. “Tiene emociones muy puras, no tiene ego. Y también tiene la capacidad de ver a través de la gente, de ver con claridad. Es muy sabia. Y como dije, no le gusta complacer a los demás. Así que nunca se preguntará: “¿Por qué hice esto? Debería haber hecho aquello”. Ni siquiera creo que tenga ese tipo de reflexiones modernas”.

"Fue muy liberador para mí descubrir esto y también soltar un poco mi necesidad de complacer a los demás” - Rosalinde Mynster

Sobre las similitudes entre ella y su personaje la actriz fue directa: “Bueno, también tengo un temperamento muy fuerte como Brunhild. Así que me identifiqué mucho con eso. Y fue muy liberador para mí interpretar a un personaje tan directo, tan libre de emociones, que no tenía miedo de mostrarlas ni de ser fuerte”, se sincera Rosalinde, agregando que “A veces, como mujeres, sentimos que tenemos que controlarnos, que podemos ser demasiado, ¿sabes? Fue muy liberador para mí descubrir esto y también soltar un poco mi necesidad de complacer a los demás”.

Y aunque intentó no caer en adelantos para no arruinar la trama, Rosalinde solo pudo decir que Brunhild está enamorada de un personaje principal. “Es el amor de su vida y él la traiciona, algo que le causa un gran dolor y también mucha ira. Pero logra perdonarlo”.