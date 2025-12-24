Rubén Blades lanza canción navideña junto a su esposa y el grupo canadiense Sultans of String

Aunque se trata de una canción originalmente publicada en 1971, esta nueva versión presenta una lectura renovada que mantiene el espíritu pacifista de Lennon, adaptándolo a un lenguaje sonoro contemporáneo y global.

El cantautor panameño Rubén Blades sorprendió a sus seguidores esta Navidad con el lanzamiento de una nueva versión del clásico “Happy Xmas (War Is Over)”, una de las canciones más emblemáticas del fallecido músico británico John Lennon. El proyecto fue realizado junto a su esposa, la cantante y compositora Luba Mason, y el grupo canadiense Sultans of String, reconocido internacionalmente por su fusión de música folk, jazz y sonidos del mundo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Blades compartió el anuncio acompañado de un mensaje festivo: “¡Feliz Navidad! Este es un trabajo que hicimos mi esposa, @luba_mason, y yo con el grupo canadiense @sultansofstring. Es una canción de Navidad, original de John Lennon. ¡Les deseamos muchas felicidades para esta Navidad y para el 2026!”, escribió el artista.

La colaboración marca un encuentro musical entre distintas culturas y generaciones, un sello característico de Blades, quien a lo largo de su carrera ha apostado por proyectos que combinan arte, reflexión social y diálogo global. En esta ocasión, la elección de “Happy Xmas (War Is Over)” refuerza el mensaje de paz, esperanza y solidaridad, valores que cobran especial relevancia en el contexto actual marcado por conflictos internacionales y tensiones sociales.

La participación de Luba Mason, reconocida por su trabajo en el jazz contemporáneo y el teatro musical, aporta una dimensión vocal y artística que complementa la interpretación de Blades, mientras que Sultans of String suma una base instrumental rica en matices acústicos y arreglos multiculturales.

Aunque se trata de una canción originalmente publicada en 1971, esta nueva versión presenta una lectura renovada que mantiene el espíritu pacifista de Lennon, adaptándolo a un lenguaje sonoro contemporáneo y global.