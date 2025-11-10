Britney Spears vuelve a Instagram en lencería y lanza un nuevo mensaje

La cantante de Toxic, de 43 años, reactivó su cuenta de Instagram el viernes 8 de noviembre, menos de una semana después de haberla eliminado, y lo hizo con una publicación que mezcla sensualidad, reflexión y un mensaje de empoderamiento personal.

En la imagen, Britney Spears posa frente a su armario con un conjunto de lencería blanca y negra y botas de cuero, acompañada de un texto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. “Han pasado tantas cosas este año, es una locura… Intento vivir dentro de mis posibilidades y el libro Draw the Circle ofrece una perspectiva increíble. Saca tu bailarina, dibuja un círculo y aduéñate de tus límites”, escribió la artista, que también reflexionó sobre la importancia de mantener la simplicidad y autenticidad en medio del caos.

La reaparición de Britney en Instagram se produjo apenas seis días después de que desactivara su cuenta el domingo 2 de noviembre, dejando a millones de fanáticos confundidos al leer el mensaje: “El perfil que buscas no existe”. Su vuelta, sin previo aviso, ha sido interpretada como una forma de recuperar el control sobre su narrativa, especialmente tras los recientes comentarios públicos de su exesposo Kevin Federline.

El regreso digital de Spears coincide con la promoción del libro de memorias de Federline, You Thought You Knew, donde el exbailarín de 47 años revive momentos difíciles del pasado y critica el comportamiento público de la cantante.

“Con su recién adquirida libertad, vi cómo la historia se repetía”, escribió Federline. “Sus publicaciones en redes sociales se volvieron más erráticas. Estaban los infames videos de ella bailando con cuchillos, diatribas crípticas y un comportamiento descontrolado que era imposible ignorar”.

En el libro, también se refiere a los hijos que tuvo con la intérprete Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, asegurando que “aprendieron rápidamente a evitar las redes sociales” para no verse envueltos en las polémicas de su madre ni enfrentar el juicio de los fanáticos.

Lejos de quedarse en silencio, Britney respondió con firmeza desde su cuenta de Instagram. En un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó: “Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directo al banco y yo soy la única que realmente sale lastimada aquí. Siempre amaré a mis hijos y, si de verdad me conoces, no prestarás atención a los tabloides sobre mi salud mental y el alcohol. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha intentado vivir una vida sagrada y privada los últimos cinco años”.

Su publicación también incluyó una crítica velada a la “manipulación psicológica” de su exesposo, calificando el proceso como “sumamente doloroso y agotador”.

El mensaje que acompaña la foto parece ir más allá de una simple reflexión. Para muchos, representa una reafirmación de su independencia después de 13 años de tutela legal y una vida expuesta al escrutinio público. Spears menciona la importancia de “adueñarse de los límites”, lo que podría interpretarse como una declaración sobre su proceso de sanación y autodefensa emocional.

Analistas de cultura pop han señalado que su regreso a Instagram en medio de la controversia con Federline es una forma de marcar distancia del pasado y de reclamar su voz sin intermediarios. La elección de la lencería y el tono del mensaje reflejan un acto de poder y autenticidad más que de provocación.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios. Mientras algunos seguidores celebraron su valentía y libertad, otros expresaron preocupación por su bienestar. Sin embargo, la mayoría coincidió en que Britney ha vuelto a mostrarse sin filtros, fiel a su estilo y más determinada que nunca a controlar su propia historia.

El regreso de Britney Spears a Instagram no solo marca el fin de una breve ausencia digital, sino también una nueva etapa en su proceso de reconstrucción personal. Su mensaje sobre límites, simplicidad y autoconocimiento, unido a su actitud desafiante frente a las críticas, confirma que la princesa del pop continúa luchando por mantenerse fiel a sí misma, aun en medio del ruido mediático que la rodea.