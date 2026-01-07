Ciudad de Panamá/El significado de los mártires y de la gesta del 9 de enero parece diluirse hoy en la rutina caótica de la ciudad de Panamá. Lo que nació como un esfuerzo por mantener viva la llama del patriotismo, ahora se desvanece en estructuras de concreto que se caen a pedazos. Ese desgaste es especialmente visible en la Avenida de los Mártires, donde el recuerdo de 1964 lucha por no ser enterrado por el tráfico y la desidia.

El epicentro de la lucha, la glorieta frente al Instituto Nacional, alberga una obra que hoy es el símbolo del descuido. Inaugurada en 2014 por el artista Luis Gálvez como parte de la revitalización urbana, la pieza que representa a panameños escalando la cerca con la bandera está incompleta.