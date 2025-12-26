Autoridades localizan a 10 personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional

Las ubicaciones se registraron entre el 24 y el 25 de diciembre de 2025, como resultado de acciones coordinadas entre la DIJ y las fiscalías regionales del país.

Ciudad de Panamá/La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al despacho superior de la Procuradoría General de la Nación, confirmó la ubicación de 10 personas, cuyas edades oscilan entre 1 y 75 años, cuyas desapariciones fueron reportadas en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial del Ministerio Público, durante el miércoles 24 de diciembre fueron ubicadas cuatro personas en diferentes provincias y comarcas del país. Entre ellas figuran una menor de 17 años en Panamá, dos hombres adultos de 45 años y 75 años en la de Chiriquí. También se reportó la localización de un menor de edad de 15 años en la provincia de Colón, activado bajo Alerta Amber.

Para el jueves 25 de diciembre, las autoridades localizaron a otras seis personas. El listado incluye a tres menores de 14, 17 y un año de edad bajo Alerta Amber en Panamá y Panamá Oeste, un hombre de 67 años en la provincia de Los Santos, una adolescente de 17 años en Panamá y una mujer adulta de 26 años en la provincia de Colón.

Los hallazgos son parte del trabajo coordinado entre la Dirección de Investigación Judicial y las fiscalías regionales, que mantienen operativos constantes para responder de forma inmediata a los reportes de personas desaparecidas.