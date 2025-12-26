Caja de Seguro Social: Más de 5 mil atenciones médicas se registraron durante la alerta verde de Navidad

De ese total, 4.859 pacientes fueron atendidos por morbilidad común, es decir, casos no asociados a traumas, entre ellos diabetes e hipertensión descontroladas, infartos agudos de miocardio, neumonías y otras afecciones frecuentes en esta época del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la alerta verde activada por la Caja de Seguro Social (CSS) con motivo de las festividades navideñas, los servicios de urgencias a nivel nacional registraron cerca de 5,556 atenciones médicas, entre el 24 de diciembre al mediodía y las 7:00 a.m. del 26 de diciembre, informó la coordinadora nacional de los Servicios de Urgencias de la institución, Dra. Aurora Vernaza.

De ese total, 4.859 pacientes fueron atendidos por morbilidad común, es decir, casos no asociados a traumas, entre ellos diabetes e hipertensión descontroladas, infartos agudos de miocardio, neumonías y otras afecciones frecuentes en esta época del año.

En contraste, cerca de mil atenciones correspondieron a casos de trauma, lo que representa al menos el 13 % del total de las emergencias registradas. Estas situaciones incluyeron caídas, colisiones vehiculares, atropellos y quemaduras.

Durante el periodo evaluado, se reportaron 20 casos de quemaduras en adultos y solo un caso pediátrico, una cifra que las autoridades calificaron como positiva en comparación con años anteriores. La mayoría de las lesiones estuvieron relacionadas con el uso de pirotecnia y accidentes domésticos por líquidos calientes. El único caso pediátrico fue atendido en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Alta Complejidad, donde se cuenta con personal especializado.

Accidentes de tránsito y nueva alerta verde por Año Nuevo

No obstante, la doctora confirmó que tres niños permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir politraumatismos graves en distintos accidentes ocurridos todos en la ciudad capital. En materia de tránsito, la CSS reportó 58 colisiones vehiculares y cinco atropellos entre el 24 y 25 de diciembre, que involucraron tanto a adultos como a niños.

En cuanto a intoxicaciones alimentarias, las autoridades señalaron que los casos fueron bajos en comparación con años anteriores, con un estimado de entre 100 y 150 pacientes, incluidos dentro de la morbilidad común.

Vernaza anunció que la alerta verde será reactivada para el 31 de diciembre al mediodía y se mantendrá hasta el 2 de enero a las 7:00 a.m., como parte del plan preventivo por las celebraciones de fin de año.

Explicó que esta alerta implica que todos los servicios de urgencias de la CSS refuercen su capacidad operativa, garantizando la disponibilidad de personal médico, insumos y medicamentos, así como la atención continua las 24 horas, según la demanda de pacientes.