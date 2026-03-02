Ampliación de la vía España: autoridades reclaman protección de árboles históricos en Río Abajo y Parque Lefevre

El proyecto, que contempla una inversión aproximada de 80 millones de dólares y la construcción de un carril exclusivo para el Metrobus.

Panamá/La ampliación de la vía España ya comenzó a tomar forma entre expectativas y árboles marcados con pintura roja que anuncian su inminente tala.

El proyecto, que contempla una inversión aproximada de 80 millones de dólares y la construcción de un carril exclusivo para el Metrobus, ha despertado inquietud entre residentes de Parque Lefevre y Río Abajo, quienes observan cómo cambia el paisaje cotidiano que por años les ha dado sombra y frescura.

Rodolfo Rodríguez, representante de Parque Lefevre, expresó su inquietud por la falta de comunicación previa sobre la tala: “Tuvimos una reunión de acercamiento para ver la amplitud de este proyecto y ver en qué consiste, sin embargo, no hubo una confirmación de cuándo iban a empezar a derribar o quitar los árboles que están en la zona, pese a que solicitamos que nos avisaran para ver qué árboles eran salvables”.

Rodríguez lamentó la pérdida de algunos guayacanes sembrados en una plaza local, que en apenas un año habían alcanzado un tamaño considerable y podían haber sido trasplantados. “Lamentablemente no nos avisaron y los derribaron”.

Para él, el proyecto debe incluir árboles, ya que no solo protegen la fauna, sino que también contribuyen a disminuir la temperatura y a que el área sea más amigable para los peatones. “Lo que podamos rescatar hoy es lo que va a evitar que tengamos esto pelado”.

Sobre las afectaciones a los emprendedores que operan en la servidumbre de la vía, Rodríguez explicó que es necesario abrir un diálogo. “Hay que mediar y lo que ellos han recibido fue solo una advertencia de salida, y no un diálogo para lograr espacio (…)”.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue consultado sobre la situación, pero informaron que los ingenieros se encontraban en reunión y no pudieron brindar declaraciones al cierre de esta edición.

La comunidad sigue pendiente de que se les informe cuáles árboles serán removidos, en especial aquellos de especies como Panamá, Roble y Guayacanes, que tardan años en crecer y forman parte del patrimonio natural del área.

