¿Siguen juntos o no? Ben Affleck y Jennifer López sorprenden con beso reavivando rumor de reconciliación

La expareja, que puso fin oficialmente a su matrimonio en enero de 2025, volvió a ser el centro de atención internacional tras ser captada compartiendo un beso en los canales de Venecia. El gesto, ocurrido en medio de las actividades del Festival Internacional de Cine, desató una ola de especulaciones sobre una posible tercera oportunidad en su relación.

Menos de 48 horas antes, el actor y director Ben Affleck había sido visto junto a la cantante Jennifer Lopez en un vecindario de Beverly Hills, muy cerca de la lujosa mansión de 60 millones de dólares que ambos compraron cuando se casaron. Las imágenes difundidas muestran a Affleck y López compartiendo gestos de complicidad, lo que ha reavivado los rumores sobre un posible acercamiento amoroso.

Jennifer López, quien solicitó el divorcio en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio, había declarado en diversas entrevistas que este proceso marcó una etapa de crecimiento personal. “Lo mejor que me pudo pasar fue divorciarme. Me reencontré conmigo misma y aprendí a amarme más”, confesó la artista, asegurando sentirse plena y feliz en su soltería. Sin embargo, las recientes imágenes parecen contradecir ese discurso o, al menos, mostrar una nueva dinámica entre ambos.

Ben Affleck, por su parte, también había sido vinculado nuevamente con su exesposa, de quien se dice es su mejor amiga. Según fuentes cercanas, mientras ella mantiene la relación en un plano estrictamente amistoso, él no habría descartado una posible reconciliación sentimental. Este contexto hace que el beso en Venecia cobre aún más relevancia mediática.

En el video que circula en redes sociales, se observa cómo Jennifer López se acerca a Ben Affleck antes de abordar un yate del festival. Él la toma del rostro con ternura y la besa en la boca, mientras ella le devuelve una mirada afectuosa. Segundos después, Affleck le besa la frente y ambos sonríen antes de subir a la embarcación, que los llevó a recorrer los canales venecianos. Las cámaras no perdieron detalle del momento, convirtiendo la escena en uno de los temas más comentados del certamen cinematográfico.

La coincidencia entre ambos en el Festival Internacional de Cine de Venecia no es casual. López protagoniza la película El beso de la mujer araña, producción que cuenta con Ben Affleck como uno de sus productores ejecutivos. Durante la alfombra roja de la premiere en Nueva York, hace apenas unas semanas, ambos fueron vistos muy cercanos, intercambiando gestos y sonrisas cómplices que ya habían despertado la curiosidad de los medios.

La historia entre Jennifer López y Ben Affleck, una de las más mediáticas de Hollywood, ha estado marcada por los reencuentros. Su primer romance comenzó en 2001, cuando se comprometieron pero nunca llegaron al altar. Veinte años después, en 2021, reanudaron su relación y finalmente se casaron en julio de 2022, con una segunda boda celebrada en agosto del mismo año. Sin embargo, la unión solo duró dos años.

Hoy, el beso en Venecia parece escribir un nuevo capítulo en esta historia que el público nunca ha dejado de seguir. Mientras algunos fanáticos celebran la posibilidad de una reconciliación, otros sostienen que podría tratarse simplemente de una muestra de cariño entre dos personas que han compartido años de amor, proyectos y experiencias.

Lo cierto es que Ben Affleck y Jennifer López vuelven a ser tendencia mundial. Ya sea por nostalgia, por amor o por pura casualidad, su reencuentro en uno de los escenarios más románticos del mundo ha recordado a todos que, cuando se trata de Bennifer, nada está completamente dicho.