El diablo viste a la moda 2: el tráiler revela el reencuentro entre Miranda y Andy tras 20 años

A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), una de las películas más icónicas del cine moderno, 20th Century Studios sorprendió al mundo con el lanzamiento del primer tráiler oficial de su esperada secuela. El avance de The Devil Wears Prada 2 título original en inglés confirma el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway a los papeles que marcaron sus carreras: Miranda Priestly y Andy Sachs.

El clip, que dura apenas 52 segundos, se estrenó el miércoles 12 de noviembre y bastó para desatar la euforia entre los fanáticos. Desde los primeros segundos, el adelanto recrea la atmósfera elegante y feroz de la película original, con una dirección de arte impecable y una dosis de ironía marca registrada.

Al ritmo de Vogue, el clásico de Madonna, la cámara sigue los pasos de Miranda Priestly mientras recorre con autoridad los pasillos de Runway, la revista de moda más poderosa del mundo. Con su característico andar firme y los icónicos tacones rojos, la editora en jefe se detiene frente al ascensor, donde la espera una figura familiar. Andy Sachs, interpretada nuevamente por Hathaway, aparece con una sonrisa y unas gafas de sol negras.

“Tardaste lo suficiente”, le dice Miranda con su habitual tono cortante. Andy apenas responde con una sonrisa antes de que las puertas del ascensor se cierren. Un gesto, una mirada, y el público entiende que la tensión entre ambas sigue intacta, incluso después de 20 años.

Aunque el tráiler no revela demasiado sobre la historia, la sinopsis adelantada por Variety confirma que El diablo viste a la moda 2 seguirá a Miranda Priestly enfrentando el desafío más grande de su carrera: mantener su poder en una industria que ha cambiado por completo. En una era donde el periodismo impreso está en decadencia, la legendaria editora deberá enfrentarse a su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), ahora convertida en una ejecutiva de alto nivel dentro de un conglomerado de lujo que controla importantes contratos publicitarios.

“Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”, resume el medio estadounidense.

El reparto original regresa casi en su totalidad: además de Streep, Hathaway y Blunt, vuelve Stanley Tucci como Nigel, el inolvidable director de arte de Runway, junto a Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy, y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.

Entre los nuevos fichajes destacan Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, en un papel aún no revelado. También se suman Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Pauline Chalamet, Rachel Bloom y Caleb Hearon, junto a las figuras de Broadway Helen J. Shen y Conrad Ricamora. La revista PEOPLE confirmó además la incorporación de Patrick Brammall como el nuevo interés amoroso de Andy Sachs.

Adrian Grenier, quien dio vida a Nate, el novio de Andy en la primera película, no regresará para esta continuación.

Estrenada en 2006 y basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, El diablo viste a la moda recaudó más de 326 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en un referente de la cultura pop. La cinta fue dirigida por David Frankel y dejó frases memorables, momentos icónicos y una radiografía ácida del mundo editorial y de la moda.

El largometraje original le valió a Meryl Streep una nominación al Óscar como Mejor Actriz y consolidó a Anne Hathaway como una de las intérpretes más destacadas de su generación. Como recuerda el teaser, los cuatro protagonistas principales Streep, Hathaway, Blunt y Tucci son hoy estrellas consagradas, todos con estatuillas o nominaciones al Óscar.

El diablo viste a la moda 2 tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y el 30 de abril en América Latina. Disney y 20th Century Studios confirmaron que en los próximos meses se revelará la sinopsis completa, el tráiler extendido y nuevos detalles de una secuela que promete volver a dominar el mundo de la moda y del cine.