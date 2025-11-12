Cristian Castro termina su relación con Mariela Sánchez tras dejarla por una fan

El romance entre ambos llegó abruptamente a su fin, apenas dos meses después de que anunciaran públicamente sus planes de boda en la Basílica de Guadalupe.

Lo que parecía una historia de amor consolidada terminó en medio de la sorpresa y la tristeza, luego de que la empresaria argentina confirmara que el cantante la habría dejado por una fan.

La noticia se conoció a través del programa El Trece, donde Mariela Sánchez explicó que se enteró de la ruptura por los medios de comunicación. “La verdad que no sabía de esto, me estoy enterando por vos, estoy muy triste, tengo la misma información, me quedo helada en este video”, comentó visiblemente afectada.

Cristian Castro habría abandonado a Mariela Sánchez por una fan.



Sánchez confirmó además que reconoció a la mujer que aparece junto a Cristian en las recientes imágenes difundidas en redes sociales. “La vi a esta chica jugando fútbol con un club de fans que recibimos, ¿qué te puedo decir? Estoy muy triste, vi la chica acá y no sé absolutamente nada”, añadió, dejando claro que no fue informada personalmente del fin de la relación.

Hasta hace poco, la pareja parecía estar en su mejor momento. Cristian Castro había revelado en una entrevista con el programa De Primera Mano que su boda se llevaría a cabo el 2 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Sin embargo, poco después, el propio artista comenzó a mostrarse distante y cambió su discurso sobre el matrimonio.

En una conversación con el programa argentino Infama, el intérprete de Azul y Por amarte así aseguró que no tenía intención de casarse, contradiciendo lo que había dicho semanas antes. “No, la verdad no, porque como que se echa a perder todo. No funciona bien. Como que no me funciona, esa es la verdad. Me funciona el noviazgo, luego me caso y chao”, declaró Castro, restándole importancia al compromiso.

En su momento, Mariela Sánchez había respondido de manera comprensiva a esas declaraciones, sin imaginar que poco después todo terminaría. “No (me molesta), la verdad no, porque los dos ya nos hemos casado, los dos tenemos hijos. Ahora estamos disfrutando, hace mucho que andamos de viaje”, comentó en aquel entonces.

Hoy, sin embargo, el tono es otro. Mariela expresó su decepción y tristeza por la forma en que se enteró de la ruptura. Aunque no dio más detalles, dejó entrever que su vínculo con el cantante terminó abruptamente y sin una conversación clara de por medio.

Cristian Castro, por su parte, no ha emitido una declaración oficial sobre el tema, pero las imágenes junto a la fan con la que habría iniciado un nuevo romance circulan en distintos programas de espectáculos.

Esta ruptura se suma a la larga lista de relaciones del artista mexicano que terminan de forma repentina. Mientras Mariela Sánchez asimila lo sucedido, los seguidores del cantante se dividen entre quienes critican su comportamiento y quienes aseguran que “así es el amor en la vida de Cristian Castro”.