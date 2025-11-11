MrBeast inaugura Beast Land: un parque de desafíos inspirado en YouTube

La elección de Riad como sede generó sorpresa entre los seguidores del creador, en su mayoría ubicados fuera de Estados Unidos.

La inauguración tendrá lugar el 13 de noviembre en Riad, capital de Arabia Saudita, y permanecerá abierta hasta el 27 de diciembre, según confirmó el propio youtuber a través de la red social X.

“No quería que esto fuera como un parque temático típico. Pensé todo desde los principios básicos y creé juegos que me encantaría probar”, aseguró MrBeast en un mensaje publicado en sus redes. “Tendremos muchos juegos originales y, por supuesto, habrá montañas rusas y atracciones”, agregó el creador, quien cuenta con más de 450 millones de seguidores en su ecosistema digital.

Beast Land contará con actividades inspiradas en los videos más emblemáticos del canal de MrBeast, reconocidos por su espectacularidad y su nivel de desafío. Entre las atracciones destacadas figuran:

Tower Siege, donde los visitantes podrán usar catapultas para lanzar pelotas hacia estructuras de 18 metros de altura.

Drop Zone, un juego de eliminación con seis participantes sobre trampillas que se abren de manera aleatoria.

Airmail, una tirolesa desde la que los asistentes deberán dejar caer sacos de peso sobre un objetivo.

Dungeon Escape, un recorrido tipo laberinto repleto de obstáculos físicos.

Además, el parque contará con la “pared de premios más grande del mundo”, un espacio que busca trasladar el espíritu competitivo y filantrópico del canal a una experiencia presencial.

La elección de Riad como sede generó sorpresa entre los seguidores del creador, en su mayoría ubicados fuera de Estados Unidos. Sin embargo, MrBeast explicó su decisión: “Medio del mundo, porque la mayoría de mi audiencia está fuera de América y contamos con una gran base de fans en Oriente Medio. Quería darles la oportunidad de participar”.

La apertura de Beast Land forma parte de un acuerdo firmado en mayo entre Jimmy Donaldson y el festival cultural Riyadh Season, de acuerdo con el medio local Saudi Gazette y confirmado por People. El parque se integra así al ambicioso proyecto saudí de entretenimiento global.

No es la primera vez que el creador colabora en el país: a inicios de 2025, grabó junto a Cristiano Ronaldo un reto para su canal en el estadio Al-Awwal Park de Riad, reforzando su alianza con la región.

MrBeast es reconocido por su mezcla única de entretenimiento, filantropía y producción a gran escala. Ha recaudado 20 millones de dólares para plantar árboles, financiado la entrega de 100 viviendas, y costeado cirugías que devolvieron la movilidad a 2.000 personas en distintos países.

Sin embargo, su ascenso no ha estado libre de polémicas. En septiembre de 2025 fue criticado por el video “Would You Risk Dying For $500,000?”, donde un concursante enfrentó trampas de fuego y explosiones por medio millón de dólares. Ante las reacciones, Donaldson respondió: “Queremos mencionar que nos tomamos la seguridad extremadamente en serio. Cada reto fue probado por distintos especialistas y hubo un equipo de rescate presente con bomberos, paramédicos y buzos”.

A estas controversias se sumaron las denuncias de cinco concursantes del reality Beast Games en 2024, quienes afirmaron haber sufrido malos tratos y salarios impagos.

Pese a los señalamientos, el lanzamiento de Beast Land consolida a MrBeast como el primer creador digital que trasciende la pantalla para crear experiencias físicas basadas en su contenido. Su propuesta combina espectáculo, interacción y adrenalina, buscando que los fanáticos vivan en carne propia los desafíos que alguna vez solo pudieron ver desde sus dispositivos.

Con Beast Land, MrBeast demuestra una vez más su capacidad para reinventar el entretenimiento digital y llevarlo a una escala global. Arabia Saudita se convierte así en el escenario del nuevo fenómeno que mezcla tecnología, creatividad y comunidad, bajo la firma del youtuber más grande del mundo.